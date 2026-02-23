Фетел посочи своя фаворит за титлата през 2026 година

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Себастиан Фетел посочи своя фаворит за световната титла през 2026 година.

В очите на германеца водещият фаворит за титлата преди началото на сезона е Джордж Ръсел от екипа на Мерцедес. Според Фетел при въвеждането на новите правила именно Сребърните стрели ще имат предимство. Той обаче не забрави и отбора на Макларън, който също използва задвижващите системи на Мерцедес.

„От една страна, на база видяното до момента, може би не е лош избор да се заложи на Мерцедес. Но, напълно нарочно, Макларън също използва двигателите на Мерцедес, а те не свършиха лоша работа през последните години.



„Въпреки това, аз ще избера Джордж, защото го смятам за интелигентен и знам колко здраво работи той. Смятам, че той е достатъчно умен, за да разбере с какво той може да допринесе като пилот, за да направи разлика. На стартовата решетка тази година има няколко такива пилоти, но моето усещане е, че Джордж, заедно с Мерцедес, ще бъдат успешни тази година“, заяви Фетел.