Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Фетел посочи своя фаворит за титлата през 2026 година

Фетел посочи своя фаворит за титлата през 2026 година

  • 23 фев 2026 | 15:57
  • 768
  • 0

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Себастиан Фетел посочи своя фаворит за световната титла през 2026 година.

Колко по-бавни са новите коли във Формула 1?
Колко по-бавни са новите коли във Формула 1?

В очите на германеца водещият фаворит за титлата преди началото на сезона е Джордж Ръсел от екипа на Мерцедес. Според Фетел при въвеждането на новите правила именно Сребърните стрели ще имат предимство. Той обаче не забрави и отбора на Макларън, който също използва задвижващите системи на Мерцедес.

Мерцедес оглави най-важното класиране в края на тестовете във Формула 1
Мерцедес оглави най-важното класиране в края на тестовете във Формула 1

„От една страна, на база видяното до момента, може би не е лош избор да се заложи на Мерцедес. Но, напълно нарочно, Макларън също използва двигателите на Мерцедес, а те не свършиха лоша работа през последните години.

„Въпреки това, аз ще избера Джордж, защото го смятам за интелигентен и знам колко здраво работи той. Смятам, че той е достатъчно умен, за да разбере с какво той може да допринесе като пилот, за да направи разлика. На стартовата решетка тази година има няколко такива пилоти, но моето усещане е, че Джордж, заедно с Мерцедес, ще бъдат успешни тази година“, заяви Фетел.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Нико Хюлкенберг: Чакаме другите да си свалят гащите!

Нико Хюлкенберг: Чакаме другите да си свалят гащите!

  • 23 фев 2026 | 15:23
  • 758
  • 0
Колко по-бавни са новите коли във Формула 1?

Колко по-бавни са новите коли във Формула 1?

  • 23 фев 2026 | 14:35
  • 3687
  • 0
Сескс най-после потвърди издънката на М-Спорт в рали “Швеция”

Сескс най-после потвърди издънката на М-Спорт в рали “Швеция”

  • 23 фев 2026 | 14:33
  • 530
  • 0
Марк Маркес коментира преговорите с Дукати, може да подпише за 2 години

Марк Маркес коментира преговорите с Дукати, може да подпише за 2 години

  • 23 фев 2026 | 14:10
  • 1225
  • 0
Само Ямаха не бележи прогрес в MotoGP за последната година

Само Ямаха не бележи прогрес в MotoGP за последната година

  • 23 фев 2026 | 14:01
  • 458
  • 0
Болидът на Юки Цунода се подпали насред Сан Франциско

Болидът на Юки Цунода се подпали насред Сан Франциско

  • 23 фев 2026 | 13:42
  • 1273
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

  • 23 фев 2026 | 16:51
  • 3980
  • 2
11-те на Ботев (Пловдив) и Лудогорец

11-те на Ботев (Пловдив) и Лудогорец

  • 23 фев 2026 | 17:01
  • 1476
  • 1
Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

  • 23 фев 2026 | 16:07
  • 12063
  • 7
Генчев си спомни за 3:0 в Будапеща и вярва в нов успех на Лудогорец

Генчев си спомни за 3:0 в Будапеща и вярва в нов успех на Лудогорец

  • 23 фев 2026 | 17:12
  • 119
  • 0
Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

  • 23 фев 2026 | 11:00
  • 6311
  • 0
Лапорта разкри за момента, в който е разбрал, че взаимоотношенията му с Меси са разрушени

Лапорта разкри за момента, в който е разбрал, че взаимоотношенията му с Меси са разрушени

  • 23 фев 2026 | 13:23
  • 8418
  • 19