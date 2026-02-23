Левски поздрави Бурас

Ръководството на Левски не пропусна да поздрави Акрам Бурас, който днес празнува своя 24-и рожден ден.

"Днес полузащитникът на Левски Акрам Бурас празнува своя 24-ти рожден ден.

Халфът дебютира за първия отбор на „Левски“ на 19 септември 2025 година при нулевото равенство срещу „Лудогорец“ на стадион „Георги Аспарухов“. Отбеляза първия си гол на 29 октомври 2025 година при победата като гост с 3:0 над „Хебър“.

Със „синята“ фланелка е изиграл до момента 18 мача, в които има 2 гола.

ПФК Левски поздравява Акрам с празника и му пожелава здраве, успешна кариера, много голове, победи и щастливи мигове с любимия клуб" написаха от клуба.