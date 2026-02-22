Майкон: Три много важни точки!

Крайният бранител на Левски Майкон говори след важния успех с 3:1 над ЦСКА 1948 в двубой от 22-ия кръг на еfbet Лига.

Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948 в борбата за титлата! ВАР с куп намеси в Бистрица

"Три много важни точки, много съм щастлив за победата, доволен съм, че помогнах на отбора с двете асистенции. Продължаваме фокусирани върху основната си цел. Ние не трябва да разсъждаваме колко тежък е теренът. Трябва да сме фокусирани и да дадем най-доброто от себе си. Независимо от терена, трябва винаги да показваме нашата игра и да се опитваме да печелим.



И головете, и асистенциите са важни. В крайна сметка винаги е добре да помагаш на отбора", заяви Майкон.

Веласкес: Напълно заслужено победихме