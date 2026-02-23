Натали Костова след норматива за Световното: Доволна съм, но можех повече

Натали Костова покри норматива в сока на височина за участие на Световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки в Юджийн, след като преодоля 1.81 метра на Балканиадата за мъже и жени в Белград в събота. Това беше и изравнен личен рекорд за нея. Костова говори специално за Sportal.bg след състезанието в сръбската столица.

Натали Костова с норматив за участие на Световното в Юджийн

“Доволна съм, но можех и още по-добре. Можех да скоча и 1.83 м. Треньорът (б.а. Димо Радев) също мисля, че е доволен, но напълно щастлив треньор никой не е виждал. Той вярваше, че мога да скоча повече, но имам още едно състезание и се надявам, че ще успея.

Не си поставям граници, гледам да се стремя възможно по-високо и по-високо. Ако мога и над 1.83 см, ще е прекрасно. Мисля, че съм в добра форма и може и да успея”, каза Костова пред Sportal.bg.

Цялото интервю с младата ни атлетка може да намерите във видеото.