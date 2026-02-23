Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа" - Отзивите след 2:1
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Хьогмо: Разочаровани сме, но има още много мачове

Хьогмо: Разочаровани сме, но има още много мачове

  • 23 фев 2026 | 20:19
  • 1505
  • 0

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо бе разочраован от загубата на тима с 1:2 от Ботев (Пловдив). Специалистът е на мнение, че представянето на тима не е било на необходимото ниво, но все още има доста време до края на шампионата въпреки десетте точки преднина на Левски.

Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"
Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

“Искам да поздравя Ботев. Не мисля, че днес бяхме на нашите стандарти. Действахме бавно и отборът изглеждаше тежък. През второто полувреме имахме шанс да спечелим, но ние позволихме да ни вкарат втори гол и това реши мача. Ние контролираме много добре мачовете в шампионата, дори и да не вкараме първия гол, но когато играеш много мачове е нормално понякога да варира представянето ни. Днес играхме срещу отбор с много енергия и когато загубим качествата в нашите подавания, не се получават нещата. Футболът е отборен спорт и ние не успяхме да усетим ритъма на мача. Единственото, което трябва е да подобряваме отбора и да гледаме към следващия мач. Трябва да бъдем готови във всеки мачове. Разочаровани сме, но има все още много мачове”, каза Хьогмо.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Нико Петров: Левски е копие на ПСЖ, но не може да пресира

Нико Петров: Левски е копие на ПСЖ, но не може да пресира

  • 23 фев 2026 | 15:41
  • 7770
  • 32
Локо II доиграва срещата с Гигант тази сряда

Локо II доиграва срещата с Гигант тази сряда

  • 23 фев 2026 | 15:24
  • 680
  • 0
Янтра се раздели с нападател

Янтра се раздели с нападател

  • 23 фев 2026 | 15:18
  • 1641
  • 1
Лудогорец с интерес към крило от Швеция

Лудогорец с интерес към крило от Швеция

  • 23 фев 2026 | 15:03
  • 4030
  • 4
Започва новият сезон на inbet Първа Лига

Започва новият сезон на inbet Първа Лига

  • 23 фев 2026 | 14:49
  • 1001
  • 0
Спрягат Ивайло Петев за наследник на Славиша Стоянович

Спрягат Ивайло Петев за наследник на Славиша Стоянович

  • 23 фев 2026 | 14:14
  • 4750
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

  • 23 фев 2026 | 19:55
  • 55535
  • 403
Официално: ЦСКА привлече Факундо

Официално: ЦСКА привлече Факундо

  • 23 фев 2026 | 17:25
  • 33613
  • 69
Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

  • 23 фев 2026 | 16:51
  • 22973
  • 20
Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

  • 23 фев 2026 | 16:07
  • 30993
  • 17
Генчев си спомни за 3:0 в Будапеща и вярва в нов успех на Лудогорец

Генчев си спомни за 3:0 в Будапеща и вярва в нов успех на Лудогорец

  • 23 фев 2026 | 17:12
  • 7618
  • 10