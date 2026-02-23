Хьогмо: Разочаровани сме, но има още много мачове

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо бе разочраован от загубата на тима с 1:2 от Ботев (Пловдив). Специалистът е на мнение, че представянето на тима не е било на необходимото ниво, но все още има доста време до края на шампионата въпреки десетте точки преднина на Левски.

“Искам да поздравя Ботев. Не мисля, че днес бяхме на нашите стандарти. Действахме бавно и отборът изглеждаше тежък. През второто полувреме имахме шанс да спечелим, но ние позволихме да ни вкарат втори гол и това реши мача. Ние контролираме много добре мачовете в шампионата, дори и да не вкараме първия гол, но когато играеш много мачове е нормално понякога да варира представянето ни. Днес играхме срещу отбор с много енергия и когато загубим качествата в нашите подавания, не се получават нещата. Футболът е отборен спорт и ние не успяхме да усетим ритъма на мача. Единственото, което трябва е да подобряваме отбора и да гледаме към следващия мач. Трябва да бъдем готови във всеки мачове. Разочаровани сме, но има все още много мачове”, каза Хьогмо.