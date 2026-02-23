Дуплантис започна сезона с 6.06 метра в Клермон-Феран

Световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис започна сезона си с най-добро постижение в света от 6.06 метра на турнира All Star Perche в Клермон-Феран (Франция) – част от Световния тур на закрито (Сребърна категория).

Въпреки че е боледувал в дните преди състезанието, 26-годишният многократен световен и олимпийски шампион успя да постигне най-високия скок за годината до момента. След това той направи и три опита за нов световен рекорд на височина 6.31 метра.

Двукратният световен бронзов медалист Къртис Маршал от Австралия стана най-новият член на "клуба на шестте метра“, след като преодоля 6.00 метра от първи опит и завърши на второ място. Впоследствие той направи три неуспешни опита на 6.06 метра.

Световният сребърен медалист Емануил Каралис от Гърция се класира трети с резултат 5.90 метра.

"Това състезание е много важно за мен“, заяви Дуплантис в телевизионното предаване. "Преди два дни имах тежка нощ с повръщане. Радвам се, че успях да направя няколко скока и да спечеля.“

Дуплантис започна участието си на 5.70 метра, като преодоля тази височина и 5.90 метра от първите си опити. Успешният му скок на 6.06 метра дойде при третото му излизане в сектора.

Последният му световен рекорд е 6.30 метра, постигнат през септември в Токио, където той спечели третата си поредна световна титла и осмия си голям международен трофей при мъжете.

Следващия месец той ще се завърне на световната сцена, за да преследва четвърта поредна световна титла на закрито в Торун, Полша. След това го очаква сезон на открито, който ще включва и първото издание на World Athletics Ultimate Championship в Будапеща през септември.

Преди това той ще се състезава на Mondo Classic, друг турнир от Световния тур на закрито (Сребърна категория), в Упсала на 12 март.

Запитан за целите си, той отговори: "Надявам се да преодолея летвата на 6.31 метра. Бих искал да поставя световен рекорд по-рано. Тази година ще се женя, така че ще е хубаво да получа бонус за световен рекорд, за да платя сватбата. Шегувам се, но само наполовина! Но да поставя световен рекорд – да опитам 6.31 метра – би било страхотно. Чувствам се наистина добре и мисля, че ще направя много добри скокове в следващите няколко състезания.“

При жените четири състезателки преодоляха 4.76 метра, като победителка с.eud по-малко опити стана Амалие Швабикова от Чехия.

Четвъртата в света от последното световно първенство постигна най-добрия си резултат за сезона от първи опит и изпревари Тина Шутей, Имоджен Айрис и Мари-Жули Бонин. Постижението е личен рекорд за Айрис и национален рекорд на Франция за Бонин, която добавя един сантиметър към височината, с която спечели световната титла на закрито в Нанкин миналата година.

Снимки: Imago