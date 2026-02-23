Популярни
  Сидни Кросби смята, че е пропуснал финала за доброто на отбора

Сидни Кросби смята, че е пропуснал финала за доброто на отбора

  23 фев 2026
Сидни Кросби смята, че е пропуснал финала за доброто на отбора

Капитанът на Канада Сидни Кросби заяви, че е пропуснал мача за златния медал по хокей на лед, за да даде на отбора най-добрия шанс за победа и похвали съотборниците си за борбата срещу съперниците от САЩ, въпреки загубата с 1:2 след продължение. Феновете в зала „Сантаджулия“ разбраха малко преди двубоя, че Кросби не е в състава, след като напусна четвъртфинала и полуфинала заради контузия. До последно имаше надежди, че той може и да се възстанови, но той така и не игра в решаващия сблъсък.

„Съвсем ясно е, предвид ситуацията, дали можеш да играеш или не, а аз просто не чувствах, че съм способен. Ставаше дума за това кое е най-доброто за тима и кое ни дава най-добър шанс да спечелим“, каза Кросби, който гледа мача от тренировъчната зала.

Капитанът на “кленовите листа” обаче излезе, за да получи сребърния си медал под бурни аплодисменти. 38-годишният Кросби беше в основата на един от най-великите олимпийски моменти на Канада, когато отбеляза гола в продълженията срещу САЩ, за да си осигури злато на домашен лед на Олимпиадата във Ванкувър 2010. Считан за национален герой в Канада, той също така поведе страната до върха на подиума в Сочи 2014.

„Искаш да си там и искаш да намериш всеки възможен начин, но не за сметка на това, което трябва да се направи. Гледайки как играхме днес - момчетата играха невероятно“, завърши той.

