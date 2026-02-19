Популярни
  Сидни Кросби е под въпрос за последните мачове на Канада на Олимпиадата

Сидни Кросби е под въпрос за последните мачове на Канада на Олимпиадата

  19 фев 2026 | 10:02
Сидни Кросби е под въпрос за последните мачове на Канада на Олимпиадата

Капитанът Сидни Кросби е под въпрос за оставащите два мача на Канада на олимпийския турнир по хокей на лед в Милано-Кортина 2026, след като получи травма при четвъртфиналната победа с 4:3 срещу отбора на Чехия, пише агенция АП.

Кросби се контузи при съприкосновение с Радко Гудаш и Мартин Нечас в началото на втората третина. Въпреки неговото отсъствие, Канада успя да стигне до изравнително попадение в края и спечели след продължение, за да се класира на полуфиналите. Там фаворитите на турнира ще срещнат Финландия.

Старши треньорът на канадците Джон Куупър разясни след мача, че всички са играли за Кросби и не са искали това да бъде финалният двубой на двукратния шампион на Олимпийски игри.

Кросби е най-възрастният и най-успешният играч на Канада в Милано-Кортина 2026. Той вкара един от най-паметните голове в историята на олимпийския хокей - в продължението на финала във Ванкувър 2010, а четири години по-късно бе капитан на канадците, които останаха непобедени в Сочи.

"Той е най-добрият хокеист в света и е нашият лидер. В хокея обаче контузиите са чести. Трябва някой да стъпи в неговите обувки", заяви крилото Том Уилсън.

