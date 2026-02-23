Популярни
  2. Порто
  3. Порто запази дистанцията на върха

Порто запази дистанцията на върха

  • 23 фев 2026 | 02:29
Порто запази дистанцията на върха

Отборът на Порто записа успех с минималното 1:0 в домакинството си на тима на Рио Аве в мач от 23-тия кръг на Лига Португал. Единственият гол за “драконите” реализира Виктор Фрохолд в 22-рата минута. В началото на втората част топката в мрежата прати и Дениз Гюл, но неговото попадение не бе признато след преразглеждане на системата “ВАР” заради засада.

Така Порто успя да си върне предимството от четири точки спрямо шампиона Спортинг (Лисабон), който 24 часа по-рано взе своя мач от кръга и удари като гост Морейрензе. Рио Аве от своя страна записа пета поредна загуба има само две точки аванс пред състава на Санта Клара, който се намира на опасното 16-о място, което не гарантира оцеляване след края на редовния сезон, а дава право на участие в спасителен плейоф.

Спортинг доближи върха само на точка след класическа победа

“Драконите” увеличиха и дистанцията си отново спрямо вечния враг от Бенфика, който към момента е трети също спечели вчера след 3:0 като домакин на най-слабия тим в първенството АФС.

Жозе и Бенфика се върнаха на победния път

Идният уикенд Порто ще посрещне Арука (27.12), което е и генерална репетиция преди големия мач срещу Спортинг (3.3) от полуфиналите в турнира за Купата на Португалия. Рио Аве от своя страна ще приеме намиращия се в средата на класирането Фамаликао.

  • 23 фев 2026 | 00:50
  • 23 фев 2026 | 00:35
  • 22 фев 2026 | 23:50
  • 22 фев 2026 | 22:47
  • 22 фев 2026 | 21:40
  • 22 фев 2026 | 21:36
  • 22 фев 2026 | 18:42
  • 22 фев 2026 | 17:55
  • 22 фев 2026 | 19:04
  • 22 фев 2026 | 20:37
  • 23 фев 2026 | 00:07
  • 22 фев 2026 | 19:14
