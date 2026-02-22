Жозе и Бенфика се върнаха на победния път

Отборът на Бенфика записа успех с класическото 3:0 при домакинството си на последния във временното класиране тим на АФС в среща от 23-тия кръг на Лига Португал.

Благодарение на успеха “орлите” съкратиха изоставането от лидера Порто на 4 точки, но и “драконите” тепърва трябва да изиграят своя мач от кръга.

АФС пък е закотвен на дъното и се намира на цели 13 точки от спасителния бряг.

Все пак победата бе задължителна за тима, воден от Жозе Моуриньо, тъй като паралелно играеше и градският съперник, който взе своя мач срещу Морейрензе също с 3:0 и така разликата между двата тима остана 3 точки в полза на шампионите.

Успехът върна и самочувствието на Бенфика, който се върна на победния път, след като през седмицата загуби с 0:1 първия плейоф в Шампионската лига от Реал Мадрид в мач, прехвърлил своите предели и произвел най-големия расистки скандал в европейския футбол този сезон.

Интересното бе, че първата победа на Специалния като треньор на “орлите” бе именно срещу АФС в есенната среща между двата тима. Тогава Бенфика отново спечели с 3:0 като гост.

Този път на стадион “Луж” и трите гола паднаха до почивката. Александер Ба откри резултата в 11-тата минута.

В 30-ата пък Енцо Баренечеа покачи.

Крайният резултат бе оформен от Рафа Силва малко преди края на първата част в 43-тата минута.

Бенфика ще има натоварена седмица, тъй като първо предстои реваншът срещу Реал Мадрид (25.2), а след това е шампионатното гостуване на Жил Висенте (2.3).