Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Жозе и Бенфика се върнаха на победния път

Жозе и Бенфика се върнаха на победния път

  • 22 фев 2026 | 04:02
  • 81
  • 0
Жозе и Бенфика се върнаха на победния път

Отборът на Бенфика записа успех с класическото 3:0 при домакинството си на последния във временното класиране тим на АФС в среща от 23-тия кръг на Лига Португал.

Благодарение на успеха “орлите” съкратиха изоставането от лидера Порто на 4 точки, но и “драконите” тепърва трябва да изиграят своя мач от кръга.

АФС пък е закотвен на дъното и се намира на цели 13 точки от спасителния бряг.

Все пак победата бе задължителна за тима, воден от Жозе Моуриньо, тъй като паралелно играеше и градският съперник, който взе своя мач срещу Морейрензе също с 3:0 и така разликата между двата тима остана 3 точки в полза на шампионите.

Спортинг доближи върха само на точка след класическа победа
Спортинг доближи върха само на точка след класическа победа

Успехът върна и самочувствието на Бенфика, който се върна на победния път, след като през седмицата загуби с 0:1 първия плейоф в Шампионската лига от Реал Мадрид в мач, прехвърлил своите предели и произвел най-големия расистки скандал в европейския футбол този сезон.

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони
Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

Интересното бе, че първата победа на Специалния като треньор на “орлите” бе именно срещу АФС в есенната среща между двата тима. Тогава Бенфика отново спечели с 3:0 като гост.

Този път на стадион “Луж” и трите гола паднаха до почивката. Александер Ба откри резултата в 11-тата минута.

В 30-ата пък Енцо Баренечеа покачи.

Крайният резултат бе оформен от Рафа Силва малко преди края на първата част в 43-тата минута.

Бенфика ще има натоварена седмица, тъй като първо предстои реваншът срещу Реал Мадрид (25.2), а след това е шампионатното гостуване на Жил Висенте (2.3).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Спортинг доближи върха само на точка след класическа победа

Спортинг доближи върха само на точка след класическа победа

  • 22 фев 2026 | 03:45
  • 130
  • 0
Атлетико довърши мечтите на Еспаньол за топ 4

Атлетико довърши мечтите на Еспаньол за топ 4

  • 22 фев 2026 | 00:31
  • 962
  • 0
Рупанов и Подолски не успяха помогнат на Гурник да избегне домакинска загуба

Рупанов и Подолски не успяха помогнат на Гурник да избегне домакинска загуба

  • 22 фев 2026 | 00:20
  • 774
  • 1
Кралят е още жив! ПСЖ обратно на върха след класика срещу Метц

Кралят е още жив! ПСЖ обратно на върха след класика срещу Метц

  • 22 фев 2026 | 00:13
  • 4483
  • 2
Неочакван герой изведе Ман Сити до успех над Нюкасъл и доближи "гражданите" опасно близо до Арсенал

Неочакван герой изведе Ман Сити до успех над Нюкасъл и доближи "гражданите" опасно близо до Арсенал

  • 21 фев 2026 | 23:56
  • 8612
  • 46
Лацио продължи да се дъни и не вкара на десет от Каляри

Лацио продължи да се дъни и не вкара на десет от Каляри

  • 21 фев 2026 | 23:41
  • 751
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

  • 21 фев 2026 | 19:26
  • 89824
  • 530
Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

  • 21 фев 2026 | 19:58
  • 20860
  • 49
Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

  • 21 фев 2026 | 16:23
  • 61118
  • 99
Реал Мадрид се срина срещу средняк

Реал Мадрид се срина срещу средняк

  • 21 фев 2026 | 21:27
  • 28566
  • 344
Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

  • 21 фев 2026 | 15:52
  • 53244
  • 89
Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

  • 21 фев 2026 | 17:26
  • 14545
  • 13