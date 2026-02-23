Прероден Страсбург спря устрема на Лион

Отборът на Страсбург се връна към победите, след като се наложи с 3:1 срещу тима на Лион в среща от 23-тия кръг на френската Лига 1.

За "Хлапетата" това бе първа загуба във всички турнири през 2026 г., като те последно регистрираха поражение с 0:1 при визитата на Лориен в началото на декември. Момчетата от града на Европейския парламент стигнаха до първи успех от 5-и февруари насам, след като бяха загубили от Льо Авър с 1:2 и направиха равенство 2:2 срещу Марсилия в последните два мача и така те успяха да се приближат на три точки от местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.

Лион пропусна страхотна възможност да скъси дистанцията до второто място след вчерапната грешка на Ланс срещу Монако.

Мачът започна с превес за Страсбург, като елзасци от самото начало потърсиха гола. Още в първите минути котдивоарското крило Марсиал Годо създаде напрежение, след като беше съборен в наказателното поле от Ейнсли Мейтланд-Найлс, но съдията Руди Буке остана безмълвен.

Малко по-късно домакините организираха бърза контраатака, при която Диего Морейра изведе Хулио Енсисо, но ударът му мина встрани от вратата. Логичното се случи скоро след това – Енсисо комбинира с Морейра, който с перфектен пас над защитата намери Годо. Котдивоарецът с елегантен удар с външната част на крака не остави шансове на вратаря Доминик Грайф.

Вдъхновени от гола, играчите на Страсбург продължиха да атакуват. Пак Морейра отправи страховит удар от границата на наказателното поле, но Грайф успя да избие в корнер.



Именно след ъглов удар падна и вторият гол минути след почивката. Топката беше изчистена, но попадна отново у Морейра на около 25 метра от вратата. Белгийското крило отправи мощен изстрел, който след рикошет в Танер Тесман се озова в мрежата. Вратарят на Лион беше хванат в крачка и не успя да реагира изобщо.

Гостите не се предадоха и успяха да върнат интригата. Капитанът на тима Корентен Толисо намали резултата след отлична атака в 59-ата минута.



Въпреки това Лион не успя да стигне до нещо повече от това почетно попадение на Толисо.

Краят на мача беше белязан от още една ключова ситуация. Домакините получиха правото да изпълнят дузпа, а зад топката застана Хоакин Паникели. Той беше безкомпромисен и с плътен удар в левия ъгъл на вратаря оформи крайното 3:1, въпреки че Грайф усети посоката.