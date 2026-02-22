Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Шефът на Уилямс: Ред Бул играха игрички в Бахрейн

Шефът на Уилямс: Ред Бул играха игрички в Бахрейн

  • 22 фев 2026 | 17:32
  • 320
  • 0

Шефът на Уилямс Джеймс Ваулс заяви, че от тима на Ред Бул са „играли игрички“ със своята задвижваща система по време на предсезонните тестове в Бахрейн.

Двигателите претърпяха сериозна промяна тази година, тъй като Ф1 навлиза в нова ера със свежи технически регулации. Ред Бул се ангажира да произвежда собствена задвижваща система в сътрудничество с Ford и последователно омаловажаваше очакванията за своята конкурентоспособност.

Колко точно е добра задвижващата система на Ред Бул?
Колко точно е добра задвижващата система на Ред Бул?

Другите производители на двигатели обаче бързо посочиха ефективността на тима при управлението и разгръщането на енергията, като някои дори предположиха, че бившите шампиони разполагат с най-силната задвижваща система за новия сезон.

Ваулс обаче е забелязал промяна в поведението на базирания в Милтън Кийнс отбор, веднага щом се заговорило за техните възможности.

Впечатляващи премии във Ферари за успешната 2025 година
Впечатляващи премии във Ферари за успешната 2025 година

„Играят се игрички - заяви Ваулс пред F1TV. - Ред Бул изглеждаха наистина добре, докато не заговорихме за тяхната задвижваща система. След това те сериозно намалиха режимите на работата й."

Мерцедес също бяха определени като очаквани фаворити за първия кръг, но при толкова много промени в правилата, които влизат в сила, Ваулс настоя, че е много трудно да се предвиди как ще изглежда разпределението на силите в Мелбърн.

Мерцедес оглави най-важното класиране в края на тестовете във Формула 1
Мерцедес оглави най-важното класиране в края на тестовете във Формула 1

„Поздравления за Ферари, силно представяне - коментира Ваулс. - Те представиха страхотни иновации, напредват и мисля, че са конкурентоспособни. Мерцедес стартираха много силно и бяха силни през всички дни. Не можете да ги отписвате. Трудно е да се каже кой къде въпреки игричките, които се играят със задвижващите системи и горивото. Освен това бих добавил, че ще виждаме повече от всякога промени от писта на писта, в зависимост от характеристиките на задвижващата система и автомобила, които отборите са разработили. Така че, дори ако днес Ферари може да спечели състезание тук, това не означава, че ще го направят и в Мелбърн.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Марко Бедзеки с рекорд на пистата в последния ден от тестовете

Марко Бедзеки с рекорд на пистата в последния ден от тестовете

  • 22 фев 2026 | 15:15
  • 469
  • 0
Колко точно е добра задвижващата система на Ред Бул?

Колко точно е добра задвижващата система на Ред Бул?

  • 22 фев 2026 | 14:40
  • 1057
  • 0
Брок Фийни триумфира в Сидни, драма за Кай Алън

Брок Фийни триумфира в Сидни, драма за Кай Алън

  • 22 фев 2026 | 13:54
  • 365
  • 0
Защо Лапи се извини на Фурмо след финала на рали "Швеция"?

Защо Лапи се извини на Фурмо след финала на рали "Швеция"?

  • 22 фев 2026 | 13:40
  • 838
  • 0
Впечатляващи премии във Ферари за успешната 2025 година

Впечатляващи премии във Ферари за успешната 2025 година

  • 22 фев 2026 | 13:14
  • 1501
  • 1
Ейдриън Нюи потвърдил проблемите на Астън Мартин

Ейдриън Нюи потвърдил проблемите на Астън Мартин

  • 21 фев 2026 | 18:31
  • 2473
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 1:2 Левски, Око-Флекс даде преднина на "сините"

ЦСКА 1948 1:2 Левски, Око-Флекс даде преднина на "сините"

  • 22 фев 2026 | 17:28
  • 95848
  • 320
Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

  • 22 фев 2026 | 18:55
  • 14273
  • 25
Съставите на Тотнъм и Арсенал

Съставите на Тотнъм и Арсенал

  • 22 фев 2026 | 17:44
  • 2235
  • 4
САЩ срази Канада след продължение и е новият олимпийски шампион!

САЩ срази Канада след продължение и е новият олимпийски шампион!

  • 22 фев 2026 | 17:33
  • 14560
  • 13
На полувремето: Барселона 2:0 Леванте

На полувремето: Барселона 2:0 Леванте

  • 22 фев 2026 | 17:15
  • 5124
  • 20
Последен ден на Игрите в Милано - Кортина 2026: шведски триумф в дебюта на 50 км при жените

Последен ден на Игрите в Милано - Кортина 2026: шведски триумф в дебюта на 50 км при жените

  • 22 фев 2026 | 14:03
  • 16458
  • 3