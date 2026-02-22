Шефът на Уилямс: Ред Бул играха игрички в Бахрейн

Шефът на Уилямс Джеймс Ваулс заяви, че от тима на Ред Бул са „играли игрички“ със своята задвижваща система по време на предсезонните тестове в Бахрейн.

Двигателите претърпяха сериозна промяна тази година, тъй като Ф1 навлиза в нова ера със свежи технически регулации. Ред Бул се ангажира да произвежда собствена задвижваща система в сътрудничество с Ford и последователно омаловажаваше очакванията за своята конкурентоспособност.

Колко точно е добра задвижващата система на Ред Бул?

Другите производители на двигатели обаче бързо посочиха ефективността на тима при управлението и разгръщането на енергията, като някои дори предположиха, че бившите шампиони разполагат с най-силната задвижваща система за новия сезон.

Ваулс обаче е забелязал промяна в поведението на базирания в Милтън Кийнс отбор, веднага щом се заговорило за техните възможности.

„Играят се игрички - заяви Ваулс пред F1TV. - Ред Бул изглеждаха наистина добре, докато не заговорихме за тяхната задвижваща система. След това те сериозно намалиха режимите на работата й."

Мерцедес също бяха определени като очаквани фаворити за първия кръг, но при толкова много промени в правилата, които влизат в сила, Ваулс настоя, че е много трудно да се предвиди как ще изглежда разпределението на силите в Мелбърн.

„Поздравления за Ферари, силно представяне - коментира Ваулс. - Те представиха страхотни иновации, напредват и мисля, че са конкурентоспособни. Мерцедес стартираха много силно и бяха силни през всички дни. Не можете да ги отписвате. Трудно е да се каже кой къде въпреки игричките, които се играят със задвижващите системи и горивото. Освен това бих добавил, че ще виждаме повече от всякога промени от писта на писта, в зависимост от характеристиките на задвижващата система и автомобила, които отборите са разработили. Така че, дори ако днес Ферари може да спечели състезание тук, това не означава, че ще го направят и в Мелбърн.“

