  Милано - Кортина 2026
Участниците в Олимпиадата хапват по 10 000 яйца и 12 000 парчета пица на ден

  22 фев 2026 | 19:01
През двете седмици на Зимната олимпиада спортистите са консумирали около две пити Грана Падано на ден, приблизително един тон от световноизвестното италианско сирене за общо 16 дни, заяви Андреа Варние, изпълнителен директор на Игрите в Милано-Кортина.

Спортистите са изяли около 60 килограма Грана Падано на ден, заедно с 365 килограма паста, 10 000 яйца, 8 000 кафета и 12 000 парчета пица - около 1800 метра пица.

„Само за да добием представа за мащаба, ако подредим всичко, използвано за всяко хранене всеки ден, ще се образува кула с височина 60 км - около 18 пъти по-висока от планината Тофана в Кортина, която е висока 3225 метра“, каза Варние.

"Това е огромно количество храна необходимо за младите спортисти и високата консумация на енергия, необходима в елитните спортове", добави той, цитиран от агенция Ройтерс.

В селото в Милано всеки ден са се приготвяли до 4500 закуски, обяди и вечери, близо 4000 в Кортина и 2300 в Предацо.

Организаторите съобщиха, че създаването на менютата е отнело около година.

„Освен количеството, всички похвалиха качеството на предоставената храна“, заяви председателят на Игрите Джовани Малаго.

Варние коментира, че за Игрите са продадени около 1,3 милиона билета, което се равнява на 88% от общия капацитет във всички сесии. Около 37% от зрителите са от Италия, а 63% - от чужбина, включително 15% от Германия, 14% от САЩ и по около 6% от Великобритания и Швейцария.

Снимки: Gettyimages

