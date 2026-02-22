Популярни
  Златен олимпийски дубъл за "вечно втория" в кралската дисциплина в бобслея

  • 22 фев 2026 | 14:33
  • 275
  • 1
Йоханес Лохнер осъществи мечтан олимпийски златен дубъл и триумфира като пилот в кралската дисциплина в бобслея - квартетите - на Олимпийските игри в Милано - Кортина 2026.

Лохнер и тласкачите Торстен Маргис, Йорн Венцел и Георг Флайшауер затвърдиха доминацията си във всичките 4 манша и завършиха турнира с най-добро общо време от 3:37.57 минути.

35-годишният германски ветеран досега в кариерата си нямаше олимпийско злато от пилотска позиция, като в Пекин 2022 завоюва сребърни отличия и на двойка, и на четворка. Той е дългогодишен съотборник на Франческо Фридрих, който сега в Милано - Кортина осигури сребро на своя квартет от пилотска позиция с изоставане от 0.57 секунди.

Германия се надяваше на тотална доминация на подиума, но швейцарският квартет Михаел Фохт (пилот), Андреас Хаас, Амаду Ндиайе и Марио Еберхард изненадващо успя да се пребори за бронза с третия отбор на Германия (Адам Амур, Исам Амур, Джошуа Таше и Александър Шалер). Само 0.04 секунди по-бързи се оказаха швейцарците, които отпразнуваха медала си още преди да са се пуснали последните два германски квартета.

Италианският състав, пилотиран от Патрик Баумгартнер (с тласкачи Лоренцо Билоти, Ерик Фантацини и Робърт Мирцеа), завърши на пета позиция.

"Вечно вторият" Лохнер осъществи мечтан край на 15-годишната си кариера: олимпийски триумф и на двоен, и на четворен боб. В Пекин 2022 той трябваше да се примири със сребро за сметка именно на Фридрих, когото сега надви категорично два пъти.

Състезателите по скелетон и бобслей завоюваха поне по един медал във всичките 12 състезания по улеите в Кортина д'Ампецо и по този начин отсрамиха Германия в Зимните олимпийски игри.

Общо шест от осемте златни медала и 19 от 26-е отличия на Германия отидоха при състезателите в улейните спортове – това представлява около 73%. В събота Лаура Нолте постави началото на златен финален уикенд за германския боб тим с олимпийската си титла в двойката пред съотборничката си Лиза Буквиц.

За Фридрих обаче остана само слаба утеха. Двукратният олимпийски шампион от 2018 и 2022 г. с шестия си медал се превърна в най-успешния бобпилот в историята, изпреварвайки Андре Ланге (4 златни и 1 сребърен медал).

Обявената цел на перфекциониста от Саксония обаче беше петото олимпийско злато. Именно него спечели дългогодишният успешен тласкач на Фридрих – Маргис, но този път в боба на Лохнер. 36-годишният Маргис е първият бобслеист, постигнал подобно нещо.

Снимки: Imago

