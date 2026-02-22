Тунчев: Нападателите ни трябва да се стараят повече

Популярни
  • 22 фев 2026 | 17:09
  • 329
  • 0

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев говори след равенството на своя тим с Берое. Двата тима не се победиха и завършиха 0:0 в Стара Загора.

"През първото полувреме не бяхме достатъчно настойчиви и допуснахме някои грешки пред нашата врата, които сами си създадохме. В началото на мача съперникът също имаше положения. След почивката вдигнахме оборотите и създадохме няколко добри възможности, но последният пас и завършващият удар не бяха на нужното ниво", посочи наставникът.

Той обърна внимание и на играчите в офанзивен план.

"Нападателите ни трябва да се стараят повече - това е тяхната работа. Работим с тях и се опитваме да ги държим в ритъм, за да намерят формата си, но в крайна сметка трябва да отбелязват голове", каза Александър Тунчев и допълни, че теренът е бил тежък и това е затруднило контрола на топката.

"Имаше брак в разиграванията, но това е нормално при такива условия. Фактът, че не успяхме да победим и да вкараме гол, означава, че натискът ни не беше достатъчен.“, каза още треньорът след мача.

