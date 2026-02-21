Популярни
В Арда убеждават Попето да не спира с футбола

  21 фев 2026
В Арда убеждават Попето да не спира с футбола

Бъдещето на Ивелин Попов остава една от темите в лагера на Арда. Въпреки че опитният полузащитник обяви Кърджали за последната спирка в кариерата си, президентът на клуба Яшар Дурмушев даде лъч надежда на привържениците за евентуално продължаване на договора му.

38-годишният Попов се присъедини към "небесносините" през септември миналата година след изненадващо напускане на Ботев Пловдив. Оттогава той записа 18 мача и 3 гола, като макар и рядко да остава на терена за пълни 90 минути, неговият опит се оказва безценен за треньора Александър Тунчев.

Силният човек в Арда призна, че клубът прави всичко възможно да задържи ветерана:

"Желанието на Ивелин Попов е да играе до лятото и да приключи с активната си кариера. Така, че не можем да направим нищо. Това е неговата воля. Опитахме се да го разубедим. Ще се пробваме пак. Той обаче е твърд и иска да приключи. Но ще видим, времето ще покаже. Обещал ми е обаче, ако спечелим Купата на България и се класираме за Европа ще продължи. Може и да размисли. Все още не сме стигали до разговори за бъдещето му след терена и дали може да е свързано с Арда, защото е активен състезател", сподели Дурмушев пред "Тема Спорт".

В момента Арда е концентрирана върху два фронта, които могат да изпълнят "условието" на Попов. През седмицата жребият за Купата на България отреди кърджалийци да се изправят срещу Локомотив Пловдив на полуфиналите. Паралелно с това отборът води битка за петото място в първенството, което осигурява участие в бараж за Лигата на конференциите.

