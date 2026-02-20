Популярни
Защитник на Арда зарадва децата от родния си Свиленград

  20 фев 2026 | 09:51
  • 226
  • 0
Централният защитник на Арда (Кърджали) Мартин Паскалев поднесе специален подарък на ФК Свиленград. Бившият играч на Локомотив (Пловдив) и босненския ФК Сараево, който е рожба на нашия клуб, зарадва децата от школата на „жълтите“ с нови топки.

Паскалев започва детско-юношеската си кариера в отбора на Свиленград. Негов треньор тогава е Никола Николов, който му дава първи стъпки във футбола. Ръководството на отбора изказва благодарност към Мартин за подаръка, който направи към клуба и му пожелава да покорява още футболни върхове.

