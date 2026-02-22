Джеймс Милнър: лунното кацане на Премиър лийг

„Какво прави Джеймс Милнър толкова специален? Честно казано, не знам откъде да започна“, споделя пред ESPN бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп. Той бързо преминава през деветте години, които прекараха заедно, и спечелените трофеи. „Нищо от успехите, които постигнахме в Ливърпул, нямаше да се случи без него. Такава е истината.“

Джеймс Милнър влезе в историята

В събота, на 40-годишна възраст, Милнър беше включен в стартовия състав на Брайтън срещу Брентфорд за своя 654-ти мач в Премиър лийг, подобрявайки рекорда, поставен от Гарет Бари през 2017 г. „Да достигнеш такъв брой мачове е като да кацнеш на Луната. Може би се случва само веднъж?“, казва Клоп. Милнър изигра 230 от мачовете си във Висшата лига под ръководството на германския треньор. Когато Клоп пое Ливърпул през октомври 2015 г., англичанинът вече имаше зад гърба си кариера, която би задоволила всеки. Той дебютира на 10 ноември 2002 г. едва на 16 години, преживя болката от трансфера от родния си клуб Лийдс, а след това накара съмняващите се в него мениджъри да си вземат думите назад.

„Той е много по-различен от повечето хора, които съм срещал в кариерата си“, казва пред ESPN бившият капитан на Ливърпул Джордан Хендерсън, който сега е в Брентфорд. „Никога не можеш да го сломиш. Без значение колко е лоша ситуацията или какво му се стоварва, винаги съм усещал, че той ще реагира по правилния начин и ще се върне по-силен, по-добър.“

Кариерата му е толкова дълга, че той е играл срещу вратаря на Англия и Арсенал Дейвид Сиймън, който сега е на 62 години. Милнър се е изправял срещу или е играл рамо до рамо с 49% от всички футболисти, появявали се някога във Висшата лига. А с шестте клуба, за които е играл (Лийдс, Нюкасъл Юнайтед, Астън Вила, Манчестър Сити, Ливърпул, Брайтън), той е спечелил три титли на Висшата лига, две Купи на ФА, две Купи на лигата и една Шампионска лига. А, да, и купата Интертото.

Анализаторът и бивш мениджър Греъм Сунес веднъж каза, че никога не можеш да спечелиш нищо с отбор от „джеймс-милнъровци“. Е, тихото момче от Лийдс, наричано скучно и носещо същата прическа от 3-годишна възраст, опроверга това твърдение многократно. Сега той постави рекорд, който със сигурност ще се задържи десетилетия – рекорд, който никой скучен или обикновен човек не би могъл да постигне.

„Надявам се, че след мач номер 780 или колкото там достигне, когато се пенсионира, с каквото и да се захване, светът отчаяно ще се нуждае от хора като него. Толкова се радвам за него, че достигна този рекорд... Да бъдеш част от нещо вечно е наистина специално“, казва Клоп.

„Той е може би най-дисциплинираният, упорит и професионален футболист, с когото някога съм работил.“ – Клоп

Но какво е тласнало Милнър към този подвиг? Съотборници, мениджъри, учители, музиканти, ръгбисти и един рефер, които са го опознали, са единодушни: той е единствен по рода си. Непоколебимият професионализъм е в основата на кариерата му, още преди да пробие в академията на Лийдс. В училищен доклад 14-годишният Милнър се колебае дали да се занимава с голф или с футбол. Негови герои са Пол Гаскойн и Хари Кюъл, така че футболът надделява.

Бившият съдия от Премиър лийг Джон Мос е бил учител по физическо възпитание на Милнър в началното училище „Уестбрук Лейн“, когато той е бил на 11 години. „Мисля, че се разплака няколко пъти, когато губехме с училищния отбор. Просто беше толкова разочарован, въпреки че не губехме много често“, разказва Мос пред ESPN. Евертън вика Милнър на проби, но те са отменени. Така съдбата го отвежда в Лийдс, които го привличат в академията си през 1996 г.

Луси Уорд, бивша нападателка и телевизионен анализатор, е била ментор на Милнър и го е учила в близкото училище „Бостън Спа“ в ролята си на ръководител на образованието и социалните грижи в Лийдс, малко преди дебюта му във Висшата лига. „Той беше по-зрял от останалите си съотборници, а те имаха добри договори, което не помага на младите момчета да се съсредоточат върху образованието“, казва Уорд пред ESPN. „... Той беше отдаден на това да извлече най-доброто от себе си. За 20 години – малко пред халфа на Борнемут Люис Кук – той беше най-добрият по отношение на нагласа, отдаденост и скромност. Ако тогава, когато беше на 16, ми бяхте казали, че все още ще играе във Висшата лига на 40, щях да отговоря: „Да, напълно ви вярвам. Просто знаеш, че той не би оставил камък необърнат във всичко, което прави“, добавя тя.

Милнър преминава през всички юношески формации на Англия, играейки рамо до рамо с бившия нападател на Астън Вила Люк Мур в отборите до 15 и 16 години. „Той имаше страхотни основи и владееше до съвършенство базовите неща, за да бъде професионалист дори на тази възраст. Хранеше се по-добре от нас и правеше повече разтягания. Единственият му порок, мисля, беше голфът“, споделя Мур пред ESPN.

Халфът е повишен в първия отбор от покойния Тери Венейбълс, който е водил Англия и Барселона, преди да завърши треньорската си кариера в Лийдс. Играчите от онова време си спомнят как един ден Милнър се появил на тренировка. „Разбира се, знаехме всичко за него, но когато дойде на тренировка, изобщо не се сдържаше“, разказва пред ESPN бившият халф на Лийдс Ейрик Баке. „Просто вкарваше невероятни голове и си казваш „по дяволите, не“, защото знаеш, че имаш конкуренция за мястото. Той веднага стана един от момчетата, въпреки че приличаше на ученик.“

След дебюта си от резервната скамейка срещу Нотингам Форест през ноември 2002 г., той вкарва първия си гол за клуба месец по-късно срещу Съндърланд. Саймън Рикс, басист на Kaiser Chiefs и заклет фен на Лийдс, си спомня как е наблюдавал Милнър. „Той беше един от най-ценните ни активи, но го пращаха да събира топките зад вратите на тренировъчното игрище и се връщаше с порязвания по краката. Поглеждайки назад, смятам, че това е знак за качествата, които щяха да му служат добре в бъдеще“, разказва той пред ESPN.

Но през сезон 2003/04 Лийдс изпада във финансови затруднения и в края на сезона отборът изпада от елита. Милнър с неохота е продаден на Нюкасъл. При напускането си той се отказва от бонуса си за лоялност в размер на приблизително 150 000 паунда, споделя източник пред ESPN, надявайки се това да помогне на клуба на сърцето му. „Той не се опитваше да накара хората да кажат: „О, браво на теб. Ти спаси нашия клуб. Не искаше да си тръгва, но никога не би тропнал с крак и да каже: „Не, оставам тук“, коментира Уорд.

Този професионализъм и чувство за справедливост го съпътстват през цялата му кариера. Клоп казва, че в Ливърпул Милнър „управляваше съблекалнята от организационна гледна точка“. Едва след като той напуска клуба, мениджърът осъзнава, че никой друг не знае с какви глоби трябва да се наказват закъснелите играчи. „Трябваше да установим правилата напълно наново, защото Мили си тръгна“, казва той.

Никой, който го е познавал в началото на кариерата му, не е изненадан, че той все още е на терена. „Той е най-професионалният играч, с когото някога съм играл“, споделя пред ESPN бившият му съотборник от младежкия национален отбор на Англия до 21 години и Астън Вила Къртис Дейвис. „Това, че играе след 40-годишна възраст, изобщо не ме шокира. Никога не е имал нужда някой да му казва да постъпва правилно. Професионализмът е просто част от него.“

„Казах му: „Мили, ти вече си най-добрият във форма тук, спри да тичаш.“ Но той просто продължаваше.“ - Клоп

Физическата форма на Милнър и резултатите му на предсезонните тестове са легендарни в Премиър лийг. Всички негови бивши съотборници си спомнят как той винаги е бил последният оцелял във фитнес тестовете или този, който е водел изтощителните бягания на дълги разстояния по време на подготовката.

„Той беше буквално най-добре подготвеният физически човек в света, когато играх с него. Има определени играчи, които щом победят всички останали, бавно се отказват. Но той ще се раздаде докрай“, казва Дейвис. Винаги е било така. „Дори на 11 години той имаше физиката на много по-възрастен мъж“, казва Мос. Сам Алърдайс си спомня устрема на Милнър, когато го е тренирал в Нюкасъл: „Няма чудодейни истории за Джеймс, освен че притежава чистата отдаденост на Кристиано Роналдо в начина, по който се грижи за себе си“, казва той пред ESPN.

Това невинаги се е приемало добре от съотборниците. Недъм Онуоха е бил в същия отбор на Англия до 21 години с Милнър и Дейвис, а по-късно играе отново с Милнър в Manchester City. „Казвам го като комплимент, но е просто много дразнещо!“, споделя Онуоха пред ESPN, смеейки се на разочароващите спомени. „Ако има класация „Кой ще скочи най-високо на тренировка днес?“, е, той ще скочи до своя максимум... Той дава 100% във всичко и ти усещаш, че трябва да направиш същото.“

Дългогодишното крило на Манчестър Юнайтед Ашли Йънг е играл заедно с Милнър за Астън Вила и Англия. „Спомням си във Вила под ръководството на Мартин О'Нийл как той смяташе, че не сме тренирали достатъчно – това определено вбесяваше хората. Мили има бели дробове, които не спират. Те просто никога не се изморяват“, разказва той пред ESPN.

Бившата ръгби звезда и настоящ треньор по ръгби Кевин Синфийлд е събрал над 10 милиона паунда за благотворителност след оттеглянето си и се е запознал с футболиста чрез фондацията „Джеймс Милнър“, която работи в тясно сътрудничество с фондацията на Лийдс Райнос, старият клуб на Синфийлд. „Познавам някои хора в Брайтън и винаги питам: „Как е Джеймс?“ И те ми отговарят, че той все още печели фитнес тестовете; все още налага стандарти и все още вдига нивото на програмата. Това е огромен комплимент за човек на тази възраст“, казва Синфийлд.

„Не можеш да стигнеш дотук, без да си невероятно целеустремен. В началото на нашите отношения играч-треньор веднага ми стана ясно, че трябва да намеря начин да го привлека на своя страна, защото той е толкова влиятелен по толкова много начини.“ - Клоп

Дейвис и Онуоха си спомнят тестовете за урина (за измерване на хидратацията) от дните им в младежкия национален отбор. „Резултатът на Мили винаги беше най-добрият. Той винаги беше най-хидратиран. И ти си казваше: „О, какъв зубър.“ Стои буден и се хидратира през нощта“, казва Онуоха. Един ден той решил да го победи, като пиел вода през целия ден и нощ преди теста си. Когато дошло време за резултатите, той и Дейвис били там, за да видят реакцията на Милнър. „По лицето му можеше да се разбере, че е наистина бесен. Това си беше неговото нещо“, казва Дейвис.

From 2002 to 2026 📆



James Milner has set the all-time appearances record in the Premier League! pic.twitter.com/lw0h1fERlW — Premier League (@premierleague) February 21, 2026

В своята книга „Попитай футболист“ Милнър споделя: „Винаги съм искал отчаяно да докажа на хората, че грешат, отчаяно да бъда най-добрият, на когото съм способен, да печеля всеки мач, който играя, да печеля трофеи и отчаяно да не губя.“ Относно коментара на Сунес, че отбор от „джеймс-милнъровци“ не може да спечели нищо, докато му е бил мениджър в Нюкасъл, играчът казва: „Беше като ритник в зъбите. Ако не друго, това ме мотивира още повече.“

„Мисля, че мотивацията му идва от хората, които се съмняват в него „Това е манталитетът, който винаги е притежавал – манталитетът да бъдеш по-добър от всеки друг и от себе си от предишния ден“, смята Йънг. „Неговата отдаденост да направи всичко възможно, за да помогне на отбора и да бъде успешен, е несравнима. Независимо дали става въпрос за работа във фитнеса, за масажи преди мач, за това да пристигнеш навреме, да гледаш видео анализи на съперниците, да тренираш центриранията или дузпите си“, обяснява Онуоха.

Хендерсън винаги подчертава значението на Милнър за успехите им в Ливърпул и как той е успявал да повдигне духа и да внесе положителна енергия, когато отборът е имал най-голяма нужда. „Той наистина може да се потопи в мрачни мисли, но въпреки болката, продължава да се бори. Нуждаеш се от такива хора в мачовете, които се влагат докрай и се борят до последния момент“, казва бившият му съотборник.

„Когато си мислите за Джеймс, хората вероятно биха казали честен, топ професионалист. Но мога да ви кажа, че той можеше всичко.“ – Клоп

По време на предсезонната подготовка през 2016/17 Милнър е повикан в офиса на Клоп. „Попитах го: „Какво предпочиташ, десен или ляв бек?“, а той отговори: „Нито едното“. Знаех отговора предварително, тъй като исках той да играе като ляв бек. Попитах го, но отговорът му нямаше особено значение. Той не беше щастлив.“

Милнър играе през по-голямата част от онзи сезон като ляв бек и се справя отлично, но със сигурност си е отдъхнал, когато клубът привлича Андрю Робъртсън през следващото лято. Започнал кариерата си като крило, Милнър се премества в центъра на полузащитата в Астън Вила през 2009-10 г., веднъж започва като централен защитник и изиграва серия от мачове като „фалшива деветка“ за Сити. Често е използван на позицията №10 през кариерата си, а след като Клоп го премества като бек, той играе и от двете страни. В 441 мача като титуляр във Висшата лига Милнър е започвал на всяка позиция на терена, с изключение на вратарската. Универсалността може да доведе до недооценяване; да играеш навсякъде, но никога да не се утвърдиш на една позиция, улеснява оставането в сянка. Но адаптивността на Милнър се оказва определяща добродетел за кариерата му.

„Ако му беше казано: „Влизаш на вратата“, той щеше да си уреди специална тренировка с треньора на вратарите, за да научи всичко за центриранията на противника. Най-големият комплимент, който мога да му направя, е, че той никога не е бил просто „запълващ дупки“. Можеше да играе навсякъде по терена. Такъв е той“, обяснява Дейвис. Йънг, който също е играл почти навсякъде по терена, добавя: „Това е ключово за всичко, особено в днешно време, през последните шест-седем години. Мениджърите използват различни формации, така че играчите постоянно се адаптират. Ако имаш добър футболен интелект, можеш да играеш на различни позиции.“

A record-breaking appearance for James Milner 👏



An incredible achievement, congratulations! 🙌❤️ pic.twitter.com/1Qg5IbfGTk — Liverpool FC (@LFC) February 21, 2026

Клоп си спомня, че е използвал Милнър за кратко като централен защитник през 2020/21 по време на кризата с контузии в Ливърпул, която извади от строя Вирджил ван Дайк, Джо Гомес и Жоел Матип. „Понякога имаше напрежение, но имахме брилянтни отношения, въпреки че той не винаги беше доволен от решенията ми.“

Германският специалист смята, че универсалността на Милнър е ключов фактор за неговото футболно дълголетие: „Ако си фиксиран на една позиция, е ясно, че през годините във всеки клуб ще се появи играч на твоя пост, който е или толкова добър, колкото теб, или по-добър. Ще бъде по-млад, по-бърз, по-силен, по-добър с глава. Така че колкото повече позиции можеш да играеш, толкова по-дълъг живот имаш във футбола. Но най-важният фактор при него е общият му набор от умения. Той притежава абсолютно всичко и показва само 50-60% от него. И десният, и левият му крак са отлични, има прилична скорост, бърз е, може да дриблира, добър е в тесни пространства, добър е и в широки. Има невероятно отношение и ясно показва, че лъскавите неща няма да ги има в деня на мача. От гледна точка на уменията, той е един от петимата най-добри играчи, с които съм работил.“

„Ако искате ваканцията ви да е перфектно организирана... вземете Джеймс. Джеймс ще уреди всичко – шофьорът ще ви вземе оттам, хотелът ще е перфектен, стаите – страхотни. За мен това не е скучно. Това е добре организирано и перфектно структурирано.“ – Клоп

Милнър никога не е бил човек, който дава пикантни интервюта или да се появява в таблоидите. Добавете към това репутацията му на образцов професионалист, факта, че е пълен въздържател, и деловия му маниер, и се създаваше усещането извън съблекалнята, че е скучен. Профилът „Скучният Джеймс Милнър“ в социалните мрежи набра популярност преди около седем години, иронизирайки предполагаемата му монотонност.

Първото нещо, което Милнър прави в своята книга, е да се заеме с някои от митовете, създадени за него от пародиен акаунт в социалните мрежи. „Вярвам, че е стандартно за книга от този тип да започне с шокиращо разкритие, така че ето го. Казвам се Джеймс Милнър и не съм пристрастен към Ribena. Също така не пия много чай, всъщност предпочитам кафе. И става още по-зле: не мога да гладя.“ С това е разбит и митът, че си глади чорапите. Но дали Милнър все още е скучен?

Тези, които го познават, твърдят, че отговорът е „не“ – той е уникален. Когато Милнър започва да ходи на почивка в Испания, той се разочарова, че не може да поръчва на испански, затова се самообучава. За да запълни свободното си време през последните няколко години в Брайтън, докато двете му деца са на училище на север, той се научава да свири на пиано. „Не можеш да си толкова добър и да си скучен“, казва Алардайс.

James Milner has set the all-time appearances record in the Premier League 👏



Incredible longevity from the 40-year-old!#StanSportAU #PremierLeague pic.twitter.com/7aodH58TBJ — Stan Sport Football (@StanSportFC) February 22, 2026

Йънг също е съгласен, че представата за скучния Милнър е погрешна. „Той изобщо не е такъв. Просто винаги е зает“, уверява бившият му съотборник. „Той се възползва от този имидж на „скучния Джеймс Милнър“ и мисля, че ако наистина беше скучен, вероятно щеше да се дразни повече. „Но вместо това той го използва. Да, той е бил различен от останалите през цялата си кариера и въпреки че не пие, винаги е част от всяко социално събитие. И ако купонът приключи в 4 сутринта, Джеймс е там в 4 сутринта“, добавя Дейвис.

Милнър е изключително горд със своята фондация, която помага на деца в Северна Англия да се занимават със спорт. Те са организирали гала вечери, като на две от тях са свирили Kaiser Chiefs. „Винаги бяха много добре посетени от бивши и настоящи съотборници, което според мен показва нещо за характера му“, казва басистът Рикс. „Обичам да подкрепям фондацията. „Той е свършил много работа в Лийдс и е грижовен човек. Иска да помага на хората и е просто прекрасен модел за подражание за спортисти по целия свят. Мисля, че голямото послание е, че добрите момчета могат да побеждават и могат да имат дълголетие, ако се грижат за себе си“, споделя Синфийлд.

А какво мисли самият Милнър? Каква е неговата оценка за ироничното твърдение, че е скучен? „Може би това, че съм скучен, ми помогна да се задържа във Висшата лига... все още съм същото момче от Лийдс, все още не пия алкохол, все още съм със същото момиче и все още съм с почти същата прическа.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages