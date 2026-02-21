Популярни
Резерва изстреля ЦСКА в Топ 3 срещу Славия с фамозен гол - на живо с отзивите
Брайтън тресна Брентфорд като гост в исторически двубой за Джеймс Милнър и английския футбол

  • 21 фев 2026 | 19:34
  • 814
  • 0

Брайтън спечели с 2:0 гостуването си на Бърнли в мач от 27-ия кръг на Премиър лийг. И двете попадения за “чайките” паднаха през първата част и бяха дело на Диего Гомес (30’) и Дани Уелбек (45+1’). Това бе едва втори успех за тима от декември насам. Двубоят ще остане в историята и с историческото постижение на Джеймс Милнър, който подобри рекорда на Гарет Бари за най-много изиграни срещи в английското първенство. 40-годишният полузащитник записа своя мач номер 654 в елита, което вече е с един повече от Бари. Милнър прави своя дебют през 2002 година, когато е едва 16-годишен с екипа на Лийдс. В кариерата си той е играл още за Нюкасъл, Астън Вила, Манчестър Сити и Ливърпул.

Двата отбора предложиха атрактивен и отворен футбол в първия половин час на срещата, а двамата вратари имаха по няколко добри намеси. Още в самото начало Люис Дънк стигна до кълбото след корнер, но Келъхър спаси. След това Матиас Йенсен тества бдителността на Барт Фербрюген. Все пак играчите на Фабиан Хюрцелер доминираха над своя противник и откриха резултата в 30-ата минута. Ферди Кадиоглу отправи впечатляващ удар от над 20 метра, който се отклони от гредата, но само за да отиде в краката на Гомес, който реализира. Развръзката в срещата дойде в добавеното време на първата част, когато Нейтън Колинс, който се бе появил на терена секунди по-рано на мястото на Аарън Хики, сгреши фатално и Дани Уелбек реализира второ попадение за Брайтън.

Играчите на Брентфорд наложиха натиск след почивката в търсене на нещо повече от тази среща, но с пропуски се отличиха Виталий Янелт, Сеп ван ден Берг и голмайстора на тима Игор Тиаго. Това бе първо поражение на “пчеличките” в последните четири двубоя в Премиър лийг. От своя страна Брайтън прекъсна серия от четири мач без успех.

Снимки: Gettyimages

