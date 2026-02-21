Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Брайтън
  3. Джеймс Милнър влезе в историята

Джеймс Милнър влезе в историята

  • 21 фев 2026 | 17:24
  • 1207
  • 1
Джеймс Милнър влезе в историята

Полузащитникът на Брайтън Джеймс Милнър подобри рекорда на Гарет Бари за най-много изиграни мачове във Висшата лига на Англия. 40-годишният Милнър започна като титуляр за Брайтън при гостуването на Брентфорд, с което записа своя мач номер 654 в елита на английския футбол, което е с един повече от изиграните от Бари.

Милнър дебютира във Висшата лига през 2002 година, когато се появява в игра за тима на Лийдс Юнайтед едва като 16-годишен. В кариерата си той е играл още за Нюкасъл, Астън Вила, Манчестър Сити и Ливърпул. Джеймс три пъти е ставал шампион - през 2012 и 2014 г. с екипа на Ман Сити и през 2020 г. с екипа на мърсисайдци.

Въпреки че излезе начело по изиграни мачове, бившият английски национал все още е много далеч от първото място по изиграни минути. На него продължава да стои Гарет Бари, който има 54 439. Милнър е 14-и в тази класация, като преди началото на срещата с Брентфорд имаше 40 476.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Байерн 3:2 Айнтрахт, нов гол за гостите след груба грешка на баварците

Байерн 3:2 Айнтрахт, нов гол за гостите след груба грешка на баварците

  • 21 фев 2026 | 18:04
  • 2978
  • 5
Комо удължи черната серия на Ювентус и се залепи за него в борбата за място в ШЛ

Комо удължи черната серия на Ювентус и се залепи за него в борбата за място в ШЛ

  • 21 фев 2026 | 18:00
  • 4815
  • 12
Ханзи Флик: В Барселона се нуждаем от лидери

Ханзи Флик: В Барселона се нуждаем от лидери

  • 21 фев 2026 | 15:29
  • 1073
  • 6
Каляри се радва на развитието на български талант

Каляри се радва на развитието на български талант

  • 21 фев 2026 | 15:17
  • 2729
  • 1
Рашфорд и Педри са готови да играят за Барселона този уикенд

Рашфорд и Педри са готови да играят за Барселона този уикенд

  • 21 фев 2026 | 15:03
  • 743
  • 3
Спортният министър на Италия не разбира отказа на футболната федерация спрямо Ювентус

Спортният министър на Италия не разбира отказа на футболната федерация спрямо Ювентус

  • 21 фев 2026 | 14:52
  • 936
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Славия, няколко удара и без положения пред вратите

ЦСКА 0:0 Славия, няколко удара и без положения пред вратите

  • 21 фев 2026 | 17:49
  • 26972
  • 133
Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

  • 21 фев 2026 | 16:23
  • 23587
  • 45
Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

  • 21 фев 2026 | 15:52
  • 36823
  • 74
Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

  • 21 фев 2026 | 17:26
  • 2933
  • 6
ЦСКА 1948 - Левски пропада, още един мач от efbet Лига под сериозен въпрос

ЦСКА 1948 - Левски пропада, още един мач от efbet Лига под сериозен въпрос

  • 21 фев 2026 | 13:55
  • 51753
  • 97
Локомотив (Пд) не успя да пречупи десетима от Спартак (Вн) в калта

Локомотив (Пд) не успя да пречупи десетима от Спартак (Вн) в калта

  • 21 фев 2026 | 16:56
  • 18865
  • 32