Стрикланд твърди, че е отказал Хамзат на тренировка, чеченецът отговори

След победата на Шон Стрикланд в главния мач на събитието UFC Хюстън, американецът беше попитан за коментарите на Хамзат Чимаев по негов адрес (чеченецът твърди, че е надделял над Стрикланд в тренировките) и отговори, че ситуацията всъщност е била точно обратната на описаното от чеченеца.

„Аз го накарах да се откаже от тренировката“, заяви Стрикланд на пресконференцията след UFC Houston. „Има свидетели в публиката, къде е Ерик (Никсик, треньор на Стрикланд)? Аз го накарах да се откаже. Правехме позиционен граплинг... „Добре, започни с контрол на гърба ми“ и аз си казах, първи рунд, ще го оставя да ме удуши, защото на никого не му пука.“

Според Стрикланд, Чимаев не е имал интерес да работи с най-добрите. Вместо това, той вярва, че боецът с прякор Вълка е идвал в залата, за да се налага над по-неопитни бойци.

„Нека ви разкажа за тази малка кучка“, каза Стрикланд. „Ще ви кажа. Когато вляза в залата, мислите ли, че отивам да намеря най-малкия, най-слабия човек и да му кажа: „Хайде да направим спаринг“? Отивам при най-големия и корав копелдак и му казвам: „Хей, искам да се бия с теб“. Всеки път, когато Чимаев влизаше в залата, той избираше най-малкия професионалист от най-ниско ниво и казваше: „О, но той прилича на моя опонент.“... Той избираше най-малкия. Чимаев е шибан побойник.“

„И ако забележите какво прави в дивизията, той просто бяга и се крие. Сега иска да отиде в категория до 93 кг.и да се бие с шибания Иржи [Прохазка], който дори не е шибания шампион. Ти просто бягаш и се криеш. Правеше го, когато тренираше с нас, и го правиш и в шибаната дивизия.“

Стрикланд визираше скорошен слух, който се разпространява онлайн, относно предполагаемото преминаване на Чимаев в полутежка категория, за да кръстоса ръкавици с Иржи Прохазка за временна титла, като се предполага, че настоящият шампион при 93-килограмовите, Алекс Перейра, ще се качи в тежка категория. Слухът не е потвърден.

Чимаев спечели шампионския пояс на UFC в средна категория с победа с решение над Дрикус дю Плеси миналия август, но все още не е насрочил първата си защита на титлата. Според Стрикланд, непобеденият чеченец сменя категориите, за да избегне трудни предизвикателства.

„Вижте, когато се би с моето момче, Гилбърт Бърнс, добър семеен мъж... Гилбърт Бърнс му разкри картите“, каза Стрикланд. „Гилбърт Бърнс е висок около 172 см и почти го преби"

Чимаев вече отговори на твърденията на Стрикланд, като посочи, че е победил Дю Плеси, който има две победи над Стрикланд.

Вижте отговора на Чимаев в социалните мрежи по-долу.

"Хабиби, успокой се, унищожих човека, който те победи два пъти. Американска кучка"

