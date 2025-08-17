Популярни
  3. 15-0! Хамзат е новият шампион на UFC в средна категория!

  • 17 авг 2025 | 07:48
  • 7520
  • 6
Хамзат Чимаев е новият шампион на UFC в средна категория. Чеченецът победи Дрикус Дю Плеси в главната битка на събитието UFC 319 в Чикаго по-рано днес. Успехът бе постигнат с единодушно съдийско решение след 5 рунда битка в "United Center".

Още с първата си атака 31-годишният боец прати съперника си на земя. Чимаев завърши първия рунд с 4 минути и 46 секунди контрол на земя, като по-голямата част от времето прекара в странично задържане и позиция “крусификс”, но не бе близо до това да сложи край на битката. Във втория рунд този сценарий се повтори, като Хамзат пренесе битката в партер бързо и прекара над 4 минути там, но този път атакува и с контрол на гърба.  

Третият и четвъртият рунд също минаха под диктовката на Чимаев, който изтощаваше съперника си със събаряне след събаряне и опити за събмишън. В четвъртата част Дю Плеси имаше един силен момент, когато уцели съперника си с ритник, но веднага след това Чимаев пренесе битката на земята. 

Само 30 секунди бяха нужни на Чимаев да пренесе двубоя на земя. Южноафриканецът успя да се озове върху съперника си едва за няколко секунди, но се пробва да приложи задушаваща техника "гилотина" и отново загуби позицията си. Бойците бяха вдигнати в стойка. След кратка размяна на удари Дю Плеси се озова върху Чимаев и се "закачи" на гърба му. Южноафриканецът даде всичко от себе си да обърне битката и да запази пояса си, но неуспешно.

Победата бе 15-та в 15 професионални срещи за Чимаев. Непосредствено след края на дуела в Чикаго Хамзат получи и своя черен колан по бразилско жиу-жицу от неговия треньор в тази дисциплина Алан Нашименто.

На пресконференцията след UFC 319 президентът на бойната верига Дейна Уайт обяви, че Чимаев ще получи и бонус от 50 000 щатски долара за представянето си.

