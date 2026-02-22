Скандалът в кърлинга е като крачките в баскетбола

На скандала, който се превърна в център на вниманието по време на мъжкия турнир по кърлинг, се придава твърде голямо значение. Това каза изпълнителният директор на Канадския олимпийски комитет Дейвид Шуумейкър, след като националният отбор на страната спечели олимпийската титла при мъжете.

Чакането свърши! Канада с първа олимпийска титла на Кърлинг след повече от десетилетие

Канадците бяха обвинени, че пускат камъните си с двойно докосване, тоест камъкът се пуска от ръката на състезателя, след което той го побутва допълнително с пръст, за да му придаде допълнително въртене, но това е забранено от правилника.

Според Шуумейкър обаче това не е измама.

Това не е типична публика за кърлинг - като на футболен мач е

"Според мен една такава грешка е сравнима с фут фолта в тениса или с крачките в баскетбола. Ако ЛеБрон Джеймс направи четири крачки по пътя си към коша, хората няма да кажат, че ЛеБрон е измамник. Разбирам, че в социалните мрежи тази тема предизвика фурор, но не смятам, че това е справедливо и се надявам скоро да отшуми", заяви той.

В тениса престъпванията на линията при сервис (т. нар. фут фолт) се отсъжда с помощта на електронна система, докато в баскетбола за крачките следят съдии. В кърлинга обаче съдийската работа се свежда практически до въвеждане на резултата и играта до голяма степен се води от самите играчи. По тази причина и социалните мрежи нападнаха остро Марк Кенеди от канадския тим, който бе човекът, уличен в двойно докосване на камъка.

Швейцария спечели бронзовите отличия в олимпийския турнир по кърлинг

"Сигурен съм, че Марк съжалява за това, което каза по повод критиците си. Надявам се, че той ще успее да обясни какво точно се случи", каза още Шуумейкър.

След финала на турнира по кърлинг, в който Канада победи Великобритания с 9:6, Кенеди заяви, че "хората едва ли някога ще разберат през какво е преминал канадският отбор през последната седмица."

"Направихме нещо невероятно. По-слаб отбор на наше място щеше да се пречупи под този натиск", добави Кенеди.