  Милано - Кортина 2026
Това не е типична публика за кърлинг - като на футболен мач е

  • 13 фев 2026 | 14:19
  • 259
  • 0
Мъжкият отбор на Великобритания съжалява за шокиращия първи енд, тъй като упоритият им опит за обрат срещу домакините от Италия в кипящия от емоции кърлинг стадион в Кортина не беше достатъчен, за да предотврати първата им загуба на тези Зимни олимпийски игри.

След като спечелиха първите си два мача – включително срещу шведския отбор, който ги победи във финала за златото преди четири години – британците влязоха във втория си тежък сблъсък за два дни в добра позиция.

Ужасният първи енд обаче, в който италианците откраднаха четири точки, ги постави в ролята на догонващи пред гръмогласна домакинска публика, "въоръжена" с клаксони, камбани и свирки.

Тези британски състезатели са най-високо ранкираният отбор в света с причина и те постепенно започнаха да настигат Италия, като изравниха в деветия енд. Местните фаворити обаче запазиха самообладание в последния енд и спечелиха с 9:7, добавяйки „скалпа“ на Великобритания към този на Швеция, която победиха в откриващия си мач.

„Трябваше да се борим до край и изиграхме девет наистина добри енда, които контролирахме, но просто не успяхме да направим достатъчно, за да спечелим“, каза водещият играч Хами Макмилан пред BBC Sport.

Седем победи от деветте мача в груповата фаза гарантират място на полуфиналите – а дори и по-малко може да се окажат достатъчни – така че отборът на Брус Моуат все още е в силна позиция.

Ужасените погледи по лицата на британските кърлинг състезатели казваха повече от думи за този катастрофален първи енд.

След като водеха с един камък, когато Моуат изпълни последния си удар, те поеха риск в опит да вземат две точки, но не можеха да предвидят колко зле ще се развие ситуацията. Нещастен контакт („целувка“) не остави нито един червен британски камък в дома, а четири жълти италиански камъка заеха отлични позиции.

Това можеше да пречупи някои отбори, но този шотландски квартет е най-добрият в света и бързо се съвзе.

Двата отбора си разменяха по една точка, преди великолепен последен удар на Моуат – подпомогнат от използването на големия компас за измерване кой камък е най-близо до центъра – да осигури две точки за Великобритания и да върне резултата до 5:3.

Още един отличен отборен шот – ударът на Моуат, преценката на Грант Харди и яростното метене на Хами Макмилан и Боби Лами – доведе до открадната точка в четвъртия енд и изведнъж разликата беше само една точка на почивката.

Италианците занулиха шестия енд и взеха две точки в седмия, за да си върнат солидния аванс. Но отборът на Великобритания отново се върна в мача с нови две точки и забележително изравни резултата с един оставащ енд след открадната точка.

Всичко се реши в последния енд, но италианците запазиха нервите си и измъкнаха победата, предизвиквайки оглушителна вълна от шум по дървените трибуни.

„Доста сюрреалистично е, наистина страхотно“, добави Макмилан. „Това не е типичната публика за кърлинг – по-скоро е като на футболен мач. Но атмосферата е невероятна за игра и ние ще трябва да свикнем с нея и да ѝ се наслаждаваме.“

