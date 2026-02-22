Бенямин Карл: Паралелният гигантски слалом е зимната версия на MotoGP, 99% остава

Златният олимпийски медалист в сноуборда Бенямин Карл заяви, че е „99 процента“ сигурен, че паралелният гигантски слалом ще остане в програмата на Зимните олимпийски игри, въпреки опасенията, че дисциплината може да бъде премахната.

Сноубордът дебютира на Зимните игри през 1998 в Нагано, а паралелният гигантски слалом (PGS) беше въведен четири години по-късно в Солт Лейк Сити. Съществува обаче несигурност дали дисциплината ще бъде включена в програмата на Игрите във Френските Алпи през 2030.

Смята се, че паралелният гигантски слалом и северната комбинация са изложени на риск от отпадане, като окончателното решение за спортната програма все още не е взето. Заявените цели на Международния олимпийски комитет са да насърчи програма, която е „балансирана, фокусирана върху младежта и икономически ефективна“.

40-годишният австриец Карл заяви пред AFP, че PGS, в който двама сноубордисти се състезават един срещу друг, не е толкова добре разбран от олимпийските ръководители в сравнение с други, по-популярни зимни спортове.

Въпреки това той каза: „В Ливиньо, не ни трябва нищо друго. Нуждаем се само от това количество сняг, старт, финал, врата. Публиката също го хареса. Бих казал, че на 99 процента остава."

Карл, който успешно защити титлата си при мъжете на Игрите в Милано-Кортина, отбеляза, че спортът е силен в Италия, Австрия и Русия, чиито спортисти в момента са лишени от правото да се състезават под своя флаг заради инвазията в Украйна.

„Имаме много млади състезатели в Китай, Южна Корея, Япония, а също и в Европа - обясни Карл. - Тук видяхме много млади сноубордисти, които се борят с по-опитните. Веднъж като опиташ това състезание, което е като зимната версия на MotoGP, няма отказване, супер як спорт."

Самият Карл, най-титулуваният сноубордист в олимпийската история при мъжете с четири медала, заедно с китаеца Су Имин, няма да се състезава на други Зимни игри в сноуборда, но не смята, че непременно е приключил. Защото може да се пробва в колокроса, ако той стане олимпийска дисциплина.

„Вторият ми най-добър спорт е колоезденето, с което се занимавам от 10-годишен - поясни Карл. - За колоездач-любител, който не кара през зимата, аз съм наистина добър атлет в издръжливостта. Колоезденето е моят втори живот. Би било просто невероятно, ако наистина стигна до Олимпийските игри в колоезденето на 44 години.“

