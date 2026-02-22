Скандална дисквалификация на израелския отбор по бобслей заради симулация на болест

Отборът по бобслей на Израел беше дисквалифициран в събота от последния ден на състезанията на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Причината е скандал, при който един от атлетите е симулирал заболяване в опит да позволи на резерва да се състезава на негово място, съобщиха израелски медии в неделя.

Според информацията отборът е поискал смяната, въпреки че олимпийските правила позволяват замяна на състезатели само в случаи на контузия или болест. За да осъществи подмяната, един от спортистите е заявил невярно, че не се чувства добре, и е получил медицинско удостоверение, че не е годен за състезание.

⚡️🇮🇱 BREAKING: Israel’s bobsleigh team DISQUALIFIED from the Winter Olympics in Milan-Cortina.



Officials ruled that an athlete [A.J. Edelman] fabricated an illness to bring in a substitute.



The team was immediately removed from the final day of competition after judges rejected… https://t.co/2SqWoPVct4 pic.twitter.com/vetGQZl2LO — Aditya Juans Mandagie (@AdityaMandagie) February 22, 2026

Австрийски състезател по бобслей в болница след катастрофа на Олимпиадата

Въпреки това, преди искането да бъде подадено до международните длъжностни лица, атлетът е признал пред ръководството на делегацията, че е изфабрикувал заболяването и е напълно способен да се състезава.

Олимпийският комитет на Израел осъди действията на спортиста и забрани на израелския отбор да продължи участието си.

Het Israëlische Olympische Comité diskwalificeert eigen bobsleeteam.

Een Arabische reserve werd als vaste deelnemer opgegeven, terwijl niemand ziek was.



Regels zijn regels. Integriteit gaat voor.



Maar toch: zonde dat deze Jamaica-achtige droomrit zo eindigt, niet op het ijs,… pic.twitter.com/V0QWleXYZs — Gidon the Sluis 🇮🇱🇳🇱 (@thesluis) February 22, 2026

„Израелската делегация получи информация, че членове на израелския отбор по бобслей са се опитали да заменят един от участниците по неподходящ начин, нарушавайки стандартите, очаквани от олимпийските спортисти, и основните олимпийски ценности - се казва в изявление на Олимпийския комитет на Израел. - В резултат на това беше взето решение да не се позволи на отбора по бобслей да участва в утрешното състезание.“

В изявлението се добавя: „Решението за отстраняване на отбора беше взето със съгласието на самите спортисти. Олимпийският комитет на Израел приема сериозно всяко отклонение от принципите на честната игра и няма да приеме поведение, което не подобава на олимпийските стандарти. Ние категорично осъждаме подобни действия по всякакъв начин.“

Троен триумф за Германия при двойките бобслей за мъже

Израелският отбор по бобслей преди това се състезава в два манша, като завърши на последно място. Това беше първото участие на Израел в дисциплината бобслей на Зимни олимпийски игри.

Решението за забрана на отбора от по-нататъшно участие е взето вътрешно от Олимпийския комитет на Израел, след като е установено, че опитът за смяна нарушава олимпийските разпоредби. Комитетът потвърди, че ще бъде проведено разследване след завръщането на отбора от Олимпиадата, за да се гарантира, че всички протоколи са спазени при разглеждането на нарушението.

Дисквалификацията идва след поредица от напрегнати моменти за израелската делегация на игрите в Милано-Кортина.

Миналата седмица швейцарската телевизия RTS съобщи, че е свалила от уебсайта си коментар за спускане с бобслей, в който един от репортерите е поставил под въпрос присъствието на израелски спортист в Милано-Кортина заради предполагаемата му подкрепа за действията на Израел във войната в Газа.

Коментарът по Radio Television Suisse е излъчен по време на едно от спусканията на израелците Адам Еделман и Чен Менахем в състезанието по бобслей за двойки през същата седмица.

Следвай ни:

Снимки: Imago