Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Австрийски състезател по бобслей в болница след катастрофа на Олимпиадата

Австрийски състезател по бобслей в болница след катастрофа на Олимпиадата

  • 21 фев 2026 | 17:10
  • 611
  • 0
Австрийски състезател по бобслей в болница след катастрофа на Олимпиадата

Австриецът Якоб Мандлбауер беше приет в болница, след като преобърна бобслея по време на състезанието при четворките мъже на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026, съобщиха организаторите.

Бобслеят се е преобърнал във втория от общо четирите манша на надпреварата. Мандлбауер получи първа помощ на пистата и беше изнесен на носилка. Той ще бъде прегледан в болницата поради болки във врата.

Състезанието беше прекъснато за 20 минути. Останалите членове на австрийския отбор не са пострадали. Финалните два манша в дисциплината четириместен бобслей ще се проведат в последния ден на Олимпиадата в неделя.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

  • 21 фев 2026 | 15:52
  • 36755
  • 74
Емили Ароп и Тибо Аселме спечелиха титлата в смесените двойки от турнира по ски алпинизъм

Емили Ароп и Тибо Аселме спечелиха титлата в смесените двойки от турнира по ски алпинизъм

  • 21 фев 2026 | 15:36
  • 591
  • 1
Катарина Хених Доцлер: Не съм фенка на въвеждането на 50 км при жените

Катарина Хених Доцлер: Не съм фенка на въвеждането на 50 км при жените

  • 21 фев 2026 | 15:10
  • 779
  • 2
Българите в Милано - Кортина днес: Лора Христова беше близо до втори медал

Българите в Милано - Кортина днес: Лора Христова беше близо до втори медал

  • 21 фев 2026 | 16:24
  • 16560
  • 4
Ден 15 в Милано - Кортина 2026: Клаебо продължава да пише история

Ден 15 в Милано - Кортина 2026: Клаебо продължава да пише история

  • 21 фев 2026 | 18:12
  • 11074
  • 2
Двоен триумф за домакините в мъжкия ски крос в Милано - Кортина 2026

Двоен триумф за домакините в мъжкия ски крос в Милано - Кортина 2026

  • 21 фев 2026 | 14:54
  • 502
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Славия, няколко удара и без положения пред вратите

ЦСКА 0:0 Славия, няколко удара и без положения пред вратите

  • 21 фев 2026 | 17:49
  • 26794
  • 133
Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

  • 21 фев 2026 | 16:23
  • 23475
  • 45
Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

  • 21 фев 2026 | 15:52
  • 36755
  • 74
Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

  • 21 фев 2026 | 17:26
  • 2897
  • 6
ЦСКА 1948 - Левски пропада, още един мач от efbet Лига под сериозен въпрос

ЦСКА 1948 - Левски пропада, още един мач от efbet Лига под сериозен въпрос

  • 21 фев 2026 | 13:55
  • 51701
  • 97
Локомотив (Пд) не успя да пречупи десетима от Спартак (Вн) в калта

Локомотив (Пд) не успя да пречупи десетима от Спартак (Вн) в калта

  • 21 фев 2026 | 16:56
  • 18827
  • 32