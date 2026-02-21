Австрийски състезател по бобслей в болница след катастрофа на Олимпиадата

Австриецът Якоб Мандлбауер беше приет в болница, след като преобърна бобслея по време на състезанието при четворките мъже на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026, съобщиха организаторите.

Бобслеят се е преобърнал във втория от общо четирите манша на надпреварата. Мандлбауер получи първа помощ на пистата и беше изнесен на носилка. Той ще бъде прегледан в болницата поради болки във врата.

🇦🇹🎿 FLASH | Gros accident en bobsleigh pour le pilote autrichien Jakob Mandlbauer, qui a perdu connaissance et a dû être évacué à l’hôpital. pic.twitter.com/Ps1xUfM4Zv — Cerfia (@CerfiaFR) February 21, 2026

Състезанието беше прекъснато за 20 минути. Останалите членове на австрийския отбор не са пострадали. Финалните два манша в дисциплината четириместен бобслей ще се проведат в последния ден на Олимпиадата в неделя.