  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Ихтиман)
  3. Валери Свиленов: Доволни сме, че бихме и не дадохме жертви

Валери Свиленов: Доволни сме, че бихме и не дадохме жертви

  • 22 фев 2026 | 11:24
Валери Свиленов: Доволни сме, че бихме и не дадохме жертви

Вчера Ботев (Ихтиман) победи с 2:0 в Кюстендил над едноименния тим. Срещата е от 20-ия кръг на Югозападната Трета лига. Треньорът Валери Свиленов коментира пред клубния сайт.

Ботев (Ихтиман) бие в Кюстендил
Ботев (Ихтиман) бие в Кюстендил

„Получи се здрав двубой, в който много се разчиташе на единоборствата. Това, на което се играеше и се нарича терен, не позволяваше да се играе нищо друго. Ние това го знаехме, говорихме го през седмицата и радващото е, че момчетата се вслушаха в думите ми и още в началото влязоха така, както искахме. Нашата идея бе да сме агресивни, да се „сбием“ и да спечелим двубоя. Ние бяхме отборът, който се опитваше повече да играе с топката, да контролира двубоя. Имахме още ситуации пред вратата на противника. Ако отстъпвахме по нещо в двубоя, бе в началните минути, в които имаше лек домакински натиск. Но това бе за период от 7-8 до 10 минути. След това взехме инициативата и до края на мача диктувахме абсолютно всичко. Много съм доволен от всеки един, който получи шанс за игра. Доволен съм от резултата и най-важното е, че от този мач излязохме без контузии, защото играхме на подобие на картофена нива“.

