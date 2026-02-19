Валери Свиленов за готовността и амбициите на Ботев (Ихтиман)

Ботев (Ихтиман) беше в и около призовата тройка през есенния полусезон на Югозападната Трета лига. Треньорът му Валери Свиленов коментира пред клубния сайт предприетите от него мерки за втората половина на настоящото първенство.

„Доволен съм от подготовката, която проведохме. Изиграхме контроли срещу стойностни противници, като се изправяхме и срещу професионални отбори. Мисля, че стояхме доста добре, като изключвам първата контрола срещу Хебър, в която ние бяхме в много ранна фаза от подготовката. В останалите контроли съм доволен, съумявахме във всеки мач да отбележим гол, дори по два и три. Радващото е, че последните мачове и не допуснахме попадение. Относно селекцията, взех тези момчета, които търсех и ми бяха нужни. Предимно офанзивни футболисти, с функции за двата фланга, тъй като там куцахме през есенния дял на сезона. Със сигурност надградихме с привличането им. Целта през пролетта е ясна – възможно най-предно класиране. Имаме амбиция и в турнира за купата на Аматьорската лига, където първо трябва да спечелим финала на Югозападна България срещу Струмска слава. Ще бъде труден мач, изправяме се срещу добър противник. И след това, ако влезем в Топ 4, амбицията ще ни бъде да спечелим купата“.