„Шон е велик“: Конър Макгрегър и други звезди реагираха на победата на Стрикланд в Хюстън

Шон Стрикланд демонстрира, че може да приключва битки на UFC Хюстън и си спечели похвали от Конър Макгрегър.

В основния двубой на вечерта Стрикланд надигра намиращия се в страхотна форма претендент в средна категория Антъни Ернандес и го нокаутира в третия рунд. Така боецът от Лас Вегас сложи край на серията от осем поредни успеха на Ернандес.

Стрикланд нокаутира Ернандес и предизвика Чимаев

След мача Стрикланд използва времето си пред микрофона, за да предизвика шампиона на UFC в средна категория Хамзат Чимаев, който все още очаква първата си защита на титлата, след като я отне от Дрикус дю Плеси през август, 2025.

Няколко бойци коментираха победата на Стрикланд в социалните мрежи, включително звездата на UFC Конър Макгрегър.

„Ето до какво водят безбройните часове спаринг“, написа Макгрегър. „Просто се появяваш в залата и правиш скапани спаринги всеки ден и воала! Не го мислиш изобщо. На кого му пука! Ха-ха! Шон е велик! Ако правиш спаринг в голяма група, сменяйки партньорите всеки рунд, и е небрежно, разхвърляно и грозно, и на никого не му пука, и няма его, и нищо няма значение, това е добра тренировка, за да станеш световен шампион в нашата игра. С настоящото въвеждам термина „скапан спаринг“. Това е реално нещо и създава световно ниво. Отново сте просветени. За нищо.

Вижте още реакции от бойци по-долу.

Strickland vs Imavov for the vacant middleweight title should be the main card opener at the White House #UFCHouston — Henry Cejudo (@HenryCejudo) February 22, 2026

Sean looked lock in nasty work just was a step a head all night — Terrance McKinney (@twrecks155) February 22, 2026

Congrats @SStricklandMMA , post fight speech about to be… — Platinum Mike Perry (@PlatinumPerry) February 22, 2026