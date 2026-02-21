Байерн 0:0 Айнтрахт, натиск на баварците

Лидерът в Бундеслигата Байерн (Мюнхен) играе при резултат 0:0 с Айнтрахт (Франкфурт) в мач от 23-тия кръг на Бундеслигата. Тимът на Венсан Компани има шанс при успех да дръпне с 9 точки на върха пред Борусия (Дортмунд) преди тежкото гостуване на “жълто-черните” в Лайпциг. Баварците се е поотърсиха от двете поредни грешни стъпки в първенството и вече записаха две поредни категорични победи. Айнтрахт с новия си треньор Алберт Риера пък най-после спечели в предишния кръг срещу Гладбах, но все още е далеч от топ 6.

Логично Байерн има сериозно превъзходство в преките двубои между двата отбора. Баварците имат три победи в последните 5 мача, като спечелиха последната среща във Франкфурт с убедителното 3:0, а преди това пък смачкаха съперника си с 4:0 на “Алианц Арена”.

Най-големият проблем пред Венсан Компани е контузията на легендарния страж Мануел Нойер, който ще отсъства известно време. Конрад Лаймер също ще пропусне двубоя днес.

Белгиският наставник прави доста промени промени в сравнение с победата с 3:0 над Вердер (Бремен) в предишния мач. Големият талант на баварците Джамал Мусиала започва от първата минута и ще партнира на завърналия се от наказание Майкъл Олисе и Луис Диас, които ще действат зад Хари Кейн. Александър Павлович също се завръща сред титулярите и заменя Леон Горетцка до Йошуа Кимих в средата на терена. Дайо Упамекано и Алфонсо Дейвис също отново стартират в защита - съответно на местата на Йонатан Та и Конрад Лаймер. Йонас Урбиг пък е на вратата вместо Мануел Нойер.

Наставникът на Айнтрахт Алберт Риера има доста повече проблеми от колегата си. Той няма да може да разчита на играчи като Робин Кох, Джан Узун, Артур Теате, Расмус Кристенсен, Ансгар Кнауф и Мичи Батшуай. “Франките” започват с Аюб Амаймуни на върха на атаката, а зад него ще действат Махмуд Дахуд и Жан Бахоя

Преди началото на срещата Хари Кейн получи специален плакет от ръководството на Байерн за достигнатите 500 гола в кариерата си, което стана факт с двете му попадения в Бремен.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages