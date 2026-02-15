Гол в добавеното време зарадва Парма срещу Верона

С попадение в добавеното време Парма извоюва трудна домакинска победа с 2:1 над Верона в среща от 25-ия кръг на Серия “А”. Матео Пелегрино заби скъпоценния гол в третата минута след изтичането на редовното време.

Успехът е втори пореден за “дуковете”, с което те се отдалечиха от зоната на изпадащите, докато Верона е последен, като няма успех от десет кръга насам.

Парма имаше късмет, че започна силно и до 11-тата минута вече водеше с 1:0 и беше с човек повече. Независимо от това после гостите изравниха, за да се стигне до развръзката в края.

Още в четвъртата минута юношата на Барселона и Манчестър Сити Адриан Бернабе изведе Парма напред с далечен шут - 1:0.

Домакините получиха ново предимство в 11-тата, когато главният съдия Лука Пайрето малко изненадващо показа директен червен картон на Гифт Орбан от Верона - вероятно за реплика.

Дори така обаче гостите намериха начин да стигнат до попадение, след като Абду Харуи се разписа от дузпа в 43-тата.

През цялото второ полувреме Парма натискаше, удари греда, пропусна няколко шанса, но в добавеното време заслужено стигна до победния гол за 2:1.