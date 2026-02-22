Гуардиола: Продължаваме напред стъпка по стъпка

Джосеп Гуардиола говори за важната победа с 2:1 на неговия Манчестър Сити в домакинството на Нюкасъл от 27-ия кръг на английската Премиър лийг. Трите точки съкратиха изоставането до лидера Арсенал само на две точки, след като “артилеристите” направиха сензационно равенство 2:2 срещу последния във временното класиране Уулвърхамптън.

🚨💙 Pep Guardiola: “I'd LOVE Rodri to sign a new deal at Man City, desperately”.



“Rodri is Rodri; a player with as much age as he has, wisdom, understanding. There are players when they’re on the pitch, we feel better. Rodri is one”. pic.twitter.com/t4JO3dka1U — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 21, 2026

“Много важна победа. Нюкасъл е фантастичен отбор, предвид физическата им мощ и атакуващото темпо, осигурено от Гордън, Еланга, Барнс и останалите. Много е трудно да се играе срещу тях, но ние изиграхме невероятен мач. Днес спечелихме. Неотдавна завършихме наравно с Тотнъм. Продължаваме напред стъпка по стъпка. 70% от нашите играчи никога не са играли в подобна ситуация. Знаем, че ще имаме такава подкрепа във всеки мач, който ни остава, особено у дома, когато остават пет кръга. Днес беше най-добрата подкрепа, която сме имали този сезон”, започна Гуардиола.

След това наставникът на “гражданите” отчете, че успехът е бил извоюван срещу много тежък съперник, който записа силен мач в Европа през седмицата.

Pep Guardiola:



“Today we had the best crowd of the year.”pic.twitter.com/ds4sfnmdPB — Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) February 21, 2026

“Нюкасъл са много агресивни в защитата на играчите си и играят много бързо. В началото беше наистина трудно, особено като се има предвид, че спечелиха първия си мач в Шампионската лига с 5:0. След пристигането на саудитците и Еди Хау, те са невероятен отбор”, каза Гуардиола.