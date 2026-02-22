Популярни
  Гуардиола: Продължаваме напред стъпка по стъпка

Гуардиола: Продължаваме напред стъпка по стъпка

  • 22 фев 2026 | 06:09
  • 475
  • 0

Джосеп Гуардиола говори за важната победа с 2:1 на неговия Манчестър Сити в домакинството на Нюкасъл от 27-ия кръг на английската Премиър лийг. Трите точки съкратиха изоставането до лидера Арсенал само на две точки, след като “артилеристите” направиха сензационно равенство 2:2 срещу последния във временното класиране Уулвърхамптън.

“Много важна победа. Нюкасъл е фантастичен отбор, предвид физическата им мощ и атакуващото темпо, осигурено от Гордън, Еланга, Барнс и останалите. Много е трудно да се играе срещу тях, но ние изиграхме невероятен мач. Днес спечелихме. Неотдавна завършихме наравно с Тотнъм. Продължаваме напред стъпка по стъпка. 70% от нашите играчи никога не са играли в подобна ситуация. Знаем, че ще имаме такава подкрепа във всеки мач, който ни остава, особено у дома, когато остават пет кръга. Днес беше най-добрата подкрепа, която сме имали този сезон”, започна Гуардиола.

Неочакван герой изведе Ман Сити до успех над Нюкасъл и доближи "гражданите" опасно близо до Арсенал

След това наставникът на “гражданите” отчете, че успехът е бил извоюван срещу много тежък съперник, който записа силен мач в Европа през седмицата.

“Нюкасъл са много агресивни в защитата на играчите си и играят много бързо. В началото беше наистина трудно, особено като се има предвид, че спечелиха първия си мач в Шампионската лига с 5:0. След пристигането на саудитците и Еди Хау, те са невероятен отбор”, каза Гуардиола.

