  Париж ФК
  2. Париж ФК
Париж ФК изпусна Тулуза в последния момент

  • 21 фев 2026 | 22:31
  • 461
  • 0
Новакът Париж ФК пропусна да нанесе стратегически важен успех в битката за оцеляване и стигна само до 1:1 при визитата си на Тулуза от 23-тия кръг на френската Лига 1. Домакините от Розовия град имаха сериозно игрово предимство през цялата среща, а техен гол в средата на първото полувреме бе отменен заради засада. Гостите от столицата обаче показаха хитра игра и успяха да поведат в 39-ата минута чрез зимбабвийския национал Маршал Мунеци, като това бе единият от двата им точни удара в мача. През второто полувреме играта премина изцяло в полето на Париж ФК и в края на редовното време натискът на Тулуза се отплати. Виньоло скочи най-високо при центриране от корнер и с глава реализира за крайния резултат в 87-ата минута.

Така столичани можеха да наберат инерция спрямо тройката на дъното, като останаха с шест пункта пред баражната 16-а позиция, на която се намира Оксер, а този тим тепърва трябва да изиграе своя мач от кръга. Все пак един от отборите, които са в зоната на директното изпадане, в лицето на Метц, тази вечер играе с шампиона Пари Сен Жермен, което означава, че най-вероятно един от преките конкуренти на Париж ФК също ще загуби точки.

Тулуза от своя страна получи лоши новини по-рано през деня, тъй като Монако обърна Ланс.

Това попречи на “виолетовите” да останат само на точка от зона “Европа”.

