Радостина Димитрова: За нас мач без значение няма

Националката Радостина Димитрова заяви след победата над Украйна в Пловдив и класирането за втория етап на квалификациите за Европейското първенство през 2027 година, че за нея и съотборничките ѝ не може да има мач без значение. "Лъвиците" си осигуриха първото място в Група "Е", но във вторник гостуват на Черна гора в последен двубой от първата фаза на пресявките.

"Емоцията е феноменална, излизаме от една група, в която още не сме усетили вкуса на загубата. За нас мач без значение няма, ние излизаме за победа, излизаме за България.

Искаме да изградим манталитет, според който ние да сме агресорите, ние да натискаме, ние да задаваме тон в мача. Единственото, което може да променим за бъдещите мачове, е когато поведем с повече, да запазим главите си, да запазим хладнокръвие и ако можем, да поведем с 40.

За следващия етап си пожелавам преодолими съперници и малко шанс, всичко друго ние ще си го изработим", сподели Димитрова.

