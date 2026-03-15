  Константинова: Играхме отборно и фокусирано през целия мач

Константинова: Играхме отборно и фокусирано през целия мач

  • 15 март 2026 | 02:07
Женският национален отбор на България си осигури място във втория етап на квалификациите за Евробаскет 2027. Националките победиха Украйна с 81:66 пред феновете в зала “Колодрума”, в Пловдив, и вече имат пълен актив от 5 победи на върха в група Е. За успеха на “лъвиците” Карина Константинова се отчете с 15 точки, 3 борби, 3 асистенции и 3 откраднати топки за 33 минути на терена.

“Играхме отборно и фокусирано през целия мач. Взехме водачеството и контрола над двубоя, като не го изпуснахме до края. Знаехме какво трябва да направим и от първата минута излязохме с мисълта да изпълним плана за срещата. Гордея се с момичетата и с нашата игра. Искам също да благодаря и на публиката в Пловдив, на страхотната организация и подкрепа, която получихме тук”, заяви пред Basketball.bg Карина Константинова, която със своите съотборнички ще замине за Бар за гостуване срещу Черна гора на 17 март (вторник) от 18.00 ч.

“Очаквани ни тежък мач, за който имаме два дни да се подготвим. Двубоят ще е физически и с много контакт, но ние сме готови и искаме да завършим този прозорец с победа. Отново трябва да контролираме темпото и да използваме предимствата си”, добави националката.

Таня Гатева: Показахме, че женският баскетбол е жив

  • 14 март 2026 | 22:52
  • 519
  • 1
Миньор прекърши Академик след голяма битка в Перник

Миньор прекърши Академик след голяма битка в Перник

  • 14 март 2026 | 22:28
  • 367
  • 0
Локомотив Пловдив превзе крепостта на Балкан

Локомотив Пловдив превзе крепостта на Балкан

  • 14 март 2026 | 22:17
  • 598
  • 6
Ето какво се случи в последните три мача от кръга в Sesame НБЛ

Ето какво се случи в последните три мача от кръга в Sesame НБЛ

  • 14 март 2026 | 21:14
  • 8903
  • 1
Отново победа за "лъвиците"! България с важна крачка напред по пътя към класиране на ЕвроБаскет 2027

Отново победа за "лъвиците"! България с важна крачка напред по пътя към класиране на ЕвроБаскет 2027

  • 14 март 2026 | 20:52
  • 13919
  • 5
Рилски спортист показа разликата в класите срещу Левски

Рилски спортист показа разликата в класите срещу Левски

  • 14 март 2026 | 19:54
  • 588
  • 0
Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

  • 14 март 2026 | 19:41
  • 131225
  • 1036
Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

  • 14 март 2026 | 20:11
  • 30512
  • 137
Реал завърши перфектната седмица с изразителна победа, много юноши и невероятен гол на Гюлер

Реал завърши перфектната седмица с изразителна победа, много юноши и невероятен гол на Гюлер

  • 14 март 2026 | 23:59
  • 13203
  • 32
Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха

Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха

  • 14 март 2026 | 21:35
  • 18034
  • 56
Уест Хам спря Манчестър Сити и доближи Арсенал до титлата

Уест Хам спря Манчестър Сити и доближи Арсенал до титлата

  • 14 март 2026 | 23:55
  • 9390
  • 48
Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

  • 14 март 2026 | 17:16
  • 54912
  • 102