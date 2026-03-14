Таня Гатева: Показахме, че женският баскетбол е жив

Селекционерът на женския ни национален отбор Таня Гатева коментира успеха на своите момичета с 81:66 над Украйна в Пловдив, който класира България за втората фаза на квалификациите за ЕвроБаскет 2027. "Лъвиците" постигнаха 5 победи от 5 дотук и си гарантираха първото място в Група "Е", а във вторник гостуват на Черна гора в последен мач от този етап на пресявките.

"Честно казано, радвам се, че мачът не беше толкова тежък, имаме потенциал да играем много по-тежки мачове. Искам да поздравя всички хора, които дойдоха днес да ни подкрепят, даваха ни много голяма енергия.

Зарадвахме много деца и показахме, че женският баскетбол е жив.

Отиваме в Черна гора за победа на всяка цена. Освен за победите на таблото, се борим и да ставаме с всеки мач все по-добри, за да можем в следващия прозорец да се опитаме да направим един скок", сподели Гатева след победата.

Снимка: ФИБА