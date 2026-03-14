  Таня Гатева: Показахме, че женският баскетбол е жив

Таня Гатева: Показахме, че женският баскетбол е жив

  • 14 март 2026 | 22:52
  • 187
  • 0

Селекционерът на женския ни национален отбор Таня Гатева коментира успеха на своите момичета с 81:66 над Украйна в Пловдив, който класира България за втората фаза на квалификациите за ЕвроБаскет 2027. "Лъвиците" постигнаха 5 победи от 5 дотук и си гарантираха първото място в Група "Е", а във вторник гостуват на Черна гора в последен мач от този етап на пресявките.

"Честно казано, радвам се, че мачът не беше толкова тежък, имаме потенциал да играем много по-тежки мачове. Искам да поздравя всички хора, които дойдоха днес да ни подкрепят, даваха ни много голяма енергия.

Зарадвахме много деца и показахме, че женският баскетбол е жив.

Отиваме в Черна гора за победа на всяка цена. Освен за победите на таблото, се борим и да ставаме с всеки мач все по-добри, за да можем в следващия прозорец да се опитаме да направим един скок", сподели Гатева след победата.

Снимка: ФИБА

Още от Баскетбол

Миньор прекърши Академик след голяма битка в Перник

Миньор прекърши Академик след голяма битка в Перник

  • 14 март 2026 | 22:28
  • 224
  • 0
Локомотив Пловдив превзе крепостта на Балкан

Локомотив Пловдив превзе крепостта на Балкан

  • 14 март 2026 | 22:17
  • 363
  • 5
Ето какво се случи в последните три мача от кръга в Sesame НБЛ

Ето какво се случи в последните три мача от кръга в Sesame НБЛ

  • 14 март 2026 | 21:14
  • 8534
  • 1
Отново победа за "лъвиците"! България с важна крачка напред по пътя към класиране на ЕвроБаскет 2027

Отново победа за "лъвиците"! България с важна крачка напред по пътя към класиране на ЕвроБаскет 2027

  • 14 март 2026 | 20:52
  • 12222
  • 5
Рилски спортист показа разликата в класите срещу Левски

Рилски спортист показа разликата в класите срещу Левски

  • 14 март 2026 | 19:54
  • 531
  • 0
Бивш играч на Рилски спортист оцеля по чудо след ужасяващ инцидент на паркета

Бивш играч на Рилски спортист оцеля по чудо след ужасяващ инцидент на паркета

  • 14 март 2026 | 18:51
  • 8342
  • 1
Водещи Новини

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

  • 14 март 2026 | 19:41
  • 126467
  • 1013
Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

  • 14 март 2026 | 20:11
  • 25284
  • 126
Реал Мадрид 2:0 Елче, тройна смяна за домакините

Реал Мадрид 2:0 Елче, тройна смяна за домакините

  • 14 март 2026 | 22:54
  • 6279
  • 16
Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха

Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха

  • 14 март 2026 | 21:35
  • 12967
  • 48
Уест Хам 1:1 Манчестър Сити, пропуск на Холанд

Уест Хам 1:1 Манчестър Сити, пропуск на Холанд

  • 14 март 2026 | 22:48
  • 3238
  • 8
Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

  • 14 март 2026 | 17:16
  • 52588
  • 100