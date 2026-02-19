Популярни
Това е най-ниският играч на efbet Купа на България

  • 19 фев 2026 | 17:16
  • 825
  • 0

След като ви показахме кои са най-високите баскетболисти във Финалната осмица за efbet Купа България 2026, ред е да ви запознаем и с този, който е най-дребен измежду гигантите.

Той е висок само 175 см, според официалните справки в регистъра на родната федерация. Това е идеален ръст, но за техничен полузащитник или крило във футбола. Или с потенциал за кариера в бойните спортове, в категории между 70 и 77 кг.

Вместо това обаче, Станислав Колев от Черно море Тича, избира да тренира и играе баскетбол. И изглежда се справя добре, след като е в състава на "моряците", които ще защитават трофея си от 2025 г.

Станислав Колев е само с 3 см по-снажен от един от бившите помощници на Васил Евтимов във варненския тим – Михаил Капитанов. Любопитното е, че Капитанов направи кариера у нас, като дълги години се състезава, без този ръст да бъде проблем на най-високо, професионално равнище.

Точно 175 см пък е висок и Юки Кавамура – най-ниският играч в момента в НБА, който носи екипа на Чикаго Булс. Остава да пожелаем на Станислав Колев да достигне първо нивото на своя треньор Михаил Капитанов, а след това да се цели много, много по-високо.

Снимка: БФБаскетбол

