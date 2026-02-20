МОК ще провери дали Джани Инфантино е нарушил Олимпийската харта

Президентът на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри заяви, че ще провери дали Джани Инфантино е нарушил някакви правила заради сътрудничеството с новия Съвет на мира на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Президентът на ФИФА Инфантино, който е член на Международния олимпийски комитет (МОК), подписа това, което ФИФА определи като „стратегическо партньорство за стимулиране на възстановяването и мира чрез футбола“ със Съвета на Тръмп, който европейските държави възприемат като нежелан съперник на Организацията на обединените нации.

„Не знаех, че имаме член на МОК отпред и в центъра“, каза президентът на МОК Ковънтри на последната си пресконференция на Игрите в Милано в петък, когато я попитаха дали Инфантино нарушава Олимпийската харта, като не остава политически неутрален.

„Олимпийската харта е много ясна за това какво очаква от своите членове“, добави тя.

Владислав Хераскевич не се отказва от съдебната битка срещу МОК

Голяма дискусия на Игрите беше забраната на украинския състезател по скелетон Владислав Гераскевич да се състезава, защото искал да носи каска, изобразяваща спортисти, загинали във войната с Русия.

Ковънтри не пожела да навлиза в подробности по случая, но се позова на рекордни данни за излъчване и стрийминг, които според нея показват, че политически неутралните Олимпийски игри правят нещо правилно.

„Когато погледнем само чистите данни за зрителската аудитория, които получаваме по целия свят, това показва, че Игрите могат да обединят хората“, каза тя.

Нова издънка на МОК, този път с любимата Олимпиада на Хитлер

Ковънтри многократно беше раздразнена от екипа си по време на пресконференцията, че не е бил информирана за въпроси като Инфантино и статия в "Ню Йорк Таймс", в която се твърди, че настоящият ръководител на руската антидопингова агенция е участвал в допинг програмата на Олимпийските игри през 2014 година.

„Може би някой трябва да бъде уволнен“, каза строго Ковънтри, като каза, че не е видяла новината.

Тя беше по-щастлива, говорейки за „невероятната атмосфера“ на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, които приключват в неделя. На въпрос дали са твърде разпръснати и преди изданието във Френските Алпи през 2030-а, което може да е подобно, тя отговори: „Тези игри бяха наистина успешни по нов начин на правене на нещата, по устойчив начин на правене на нещата… надминаха очакванията на всички.“

Тя отбеляза факта, че в планините е имало обилни снеговалежи, точно когато експертите казваха, че зимните спортове изглеждат обречени в бъдеще заради изменението на климата.

Украински състезател в шорттрека получи забрана от МОК да носи шлем с надпис в подкрепа на страната си

„Чувствах се като истински Зимни олимпийски игри, беше великолепно, въпреки че пътуването обратно може би не беше толкова великолепно - отне малко повече време от очакваното в снежната буря вчера“, каза тя, след като е била в планината през последните няколко дни.

МОК също така потвърди, че неутрални спортисти от Русия и Беларус ще могат да участват в церемонията по закриване в неделя във Верона като индивидуални участници.

Изпълнителното бюро на МОК се срещна преди пресконференцията. Бившата испанска баскетболна звезда Пау Гасол беше избран за председател на Комисията на спортистите. Ново заседание на МОК ще се проведе в неделя.

