Гонитба за топ 3 срещу търсене на стабилност в столичното дерби между ЦСКА и Славия – на живо със съставите
  Sportal.bg
  ЦСКА
  Шефове на ЦСКА, тарторът на сектор "Г" и юноши на "червените" изринаха снега на "Васил Левски" (видео)

Шефове на ЦСКА, тарторът на сектор "Г" и юноши на "червените" изринаха снега на "Васил Левски" (видео)

  • 21 фев 2026 | 15:17
  • 3507
  • 24

Двубоят между ЦСКА и Славия ще се играе днес от 17:30 часа на националния стадион “Васил Левски”.

“Червените” успяха да изчистят тревното покритие, което вече е готово за столичния сблъсък.

В мероприятието се включиха много хора - директори, фенове, и футболисти от школата. С лопати бяха забелязани спортният директор Бойко Величков, техническият Мишо Александров, тарторът на сектор “Г” - Иван Велчев и играчи от дублиращия тим и академията.

За добре подготвения терен основна роля изигра и отоплението, което работи от няколко дни.

