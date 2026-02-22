Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Швеция ликува в олимпийския финал по кърлинг

Швеция ликува в олимпийския финал по кърлинг

  • 22 фев 2026 | 15:11
Швеция и капитанът Ана Хаселборг победиха с 6:5 Швейцария и спечелиха титлата на турнира по кърлинг за жени на Олимпийските игри Милано-Кортина 2026, завръщайки се на върха след осемгодишно отсъствие. Хаселборг, на 36, изведе отбора до титлата и в Пьончан 2018, когато шведките надвиха Република Корея на финала.

Швеция е най-титулуваният отбор в историята на женския кърлинг със своите четири титли, един сребърен и два бронзови медала. Канада и Великобритания имат по две златни отличия, а Швейцария завършва за трети път на второто място.

Швейцария изравни резултата 5:5 в деветия енд и всичко трябваше да се реши в десетия, в който Швеция бе с предимството на последния камък. Алина Пец и нейните съотборнички пласираха два камъка в кръговете до средата на частта, но вторият капитан на шведките Агнес Нохенауер направи впечатляващ силен изстрел и изби всички червени от зоната за точки.

По-късно третият капитан Сара Макманъс изчисти два швейцарски гарда и скипът Хаселборг довърши с лекота започнатото, печелейки финалната точка с последния камък в Милано-Кортина 2026. Така Ана Хаселборг, Сара Макманъс, Агнес Нохенауер и София Шербек стъпиха на олимпийския връх, а Алина Пец, Силвана Тиринцони, Карол Ховалд и Селина Вичонке останаха със сребърни отличия.

