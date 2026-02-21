Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. На Острова: 24-часово пътуване до Зимната олимпиада излиза колкото билет за футболен мач

На Острова: 24-часово пътуване до Зимната олимпиада излиза колкото билет за футболен мач

  • 21 фев 2026 | 17:59
  • 126
  • 0
Запаленият фен Джон Макалистър отиде до Зимните олимпийски игри и се върна в рамките на 24 часа, като пътуването му струвало колкото посещение на футболен мач. Това показа експериментът на BBC.

Привърженикът на Кардиф Девилс отлетял за Милано в неделя, за да гледа мъжкия хокеен мач между Канада и Франция.

6 пъти злато за Йоханес Клаебо! 11 олимпийски титли за “летящия” норвежец
6 пъти злато за Йоханес Клаебо! 11 олимпийски титли за “летящия” норвежец

27-годишният мъж осъзнал, че докато пътуването с влак и билетът за футболния мач в окръг Конуи биха му стрували около 125 паунда – без храна и напитки – цялото му пътешествие до Италия ще му излезе 135 паунда. Единственият потенциален проблем в 24-часовата му екскурзия бил да избегне плащането за хотел, което би могло да добави още 400 паунда към сметката му.

Макалистър, който изкарва парите си чрез създаване и публикуване на видеоклипове в ютуб, е кацнал в Милано в 12:00 часа местно време. И оттам започнало олимпийското му приключение.

Сидни Кросби възобнови тренировки, може да играе във финала срещу САЩ
Сидни Кросби възобнови тренировки, може да играе във финала срещу САЩ

„Да бъда на Зимната олимпиада беше фантастично - разказа той. - Имаше хора от цял свят, въпреки че двата играещи отбора бяха силно представени – имаше 5000 или 6000 души от Канада. Атмосферата беше почти празнична, всички бяха много развълнувани, беше огромно събитие.“

Канада, които бяха фаворити, победиха Франция с 10:2, а след мача Макалистър, който е викал за канадците, е отделил време да разгледа забележителностите и да хапне пица. Това не е първото посещение на Макалистър в Милано – той споделя, че е посещавал „фантастичния“ град вече няколко пъти.

Към 23:00 часа той вече бил обратно на летището, където подремнал преди полета си в 06:00 часа на следващия ден.

Двоен триумф за домакините в мъжкия ски крос в Милано - Кортина 2026
Двоен триумф за домакините в мъжкия ски крос в Милано - Кортина 2026

„Намерих си едно ъгълче и поспах - споделя той, доказвайки, че бюджетно пътуване до Зимната олимпиада е напълно възможно. - Но във Великобритания транспортът е много скъп."

Като ентусиазиран пътешественик, миналата година Макалистър прекарал повече от месец в пътуване до Казахстан, за да гледа световна квалификация на Уелс. Той също така е гледал ръгби в Нова Зеландия, хокей на лед в Канада и футбол в Сингапур.

Снимка: Профил на Джон Макалистър във Фейсбук

