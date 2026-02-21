На Острова: 24-часово пътуване до Зимната олимпиада излиза колкото билет за футболен мач

Запаленият фен Джон Макалистър отиде до Зимните олимпийски игри и се върна в рамките на 24 часа, като пътуването му струвало колкото посещение на футболен мач. Това показа експериментът на BBC.

Привърженикът на Кардиф Девилс отлетял за Милано в неделя, за да гледа мъжкия хокеен мач между Канада и Франция.

All in one shot. [2/2]



📸 Hector Vivas pic.twitter.com/hochncT6Jq — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 19, 2026

6 пъти злато за Йоханес Клаебо! 11 олимпийски титли за “летящия” норвежец

27-годишният мъж осъзнал, че докато пътуването с влак и билетът за футболния мач в окръг Конуи биха му стрували около 125 паунда – без храна и напитки – цялото му пътешествие до Италия ще му излезе 135 паунда. Единственият потенциален проблем в 24-часовата му екскурзия бил да избегне плащането за хотел, което би могло да добави още 400 паунда към сметката му.

Макалистър, който изкарва парите си чрез създаване и публикуване на видеоклипове в ютуб, е кацнал в Милано в 12:00 часа местно време. И оттам започнало олимпийското му приключение.

Сидни Кросби възобнови тренировки, може да играе във финала срещу САЩ

„Да бъда на Зимната олимпиада беше фантастично - разказа той. - Имаше хора от цял свят, въпреки че двата играещи отбора бяха силно представени – имаше 5000 или 6000 души от Канада. Атмосферата беше почти празнична, всички бяха много развълнувани, беше огромно събитие.“

Канада, които бяха фаворити, победиха Франция с 10:2, а след мача Макалистър, който е викал за канадците, е отделил време да разгледа забележителностите и да хапне пица. Това не е първото посещение на Макалистър в Милано – той споделя, че е посещавал „фантастичния“ град вече няколко пъти.

Към 23:00 часа той вече бил обратно на летището, където подремнал преди полета си в 06:00 часа на следващия ден.

Двоен триумф за домакините в мъжкия ски крос в Милано - Кортина 2026

„Намерих си едно ъгълче и поспах - споделя той, доказвайки, че бюджетно пътуване до Зимната олимпиада е напълно възможно. - Но във Великобритания транспортът е много скъп."

Като ентусиазиран пътешественик, миналата година Макалистър прекарал повече от месец в пътуване до Казахстан, за да гледа световна квалификация на Уелс. Той също така е гледал ръгби в Нова Зеландия, хокей на лед в Канада и футбол в Сингапур.

Снимка: Профил на Джон Макалистър във Фейсбук