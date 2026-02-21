Второто издание на Volkswagen Cup събра 8 отбора и близо 1000 души в баскетболната зала

Тренировъчната зала на „Арена София“ стана домакин на второто издание на детския баскетболен турнир Volkswagen Cup. Събитието, насочено към най-малките таланти, затвърди статута си на един от най-мащабните празници за подрастващи в страната.

В тазгодишното издание се включиха 8 отбора, а общият брой на децата на паркета достигна 250. Организаторите отчетоха изключителен интерес, като трибуните и залата бяха изпълнени от близо 1000 души – състезатели, треньори и родители.

Турнирът се организира от баскетболния клуб Sofia Eagles с ключовата подкрепа на Volkswagen и Българската федерация по баскетбол.

Николай Рашков, един от основните организатори на проявата, не скри задоволството си от атмосферата и спортния дух в залата:

„Щастливи сме да реализираме турнира за втора поредна година. Присъствието на близо 1000 души в залата е наистина феноменално постижение за състезание за 8-годишни деца“, сподели Рашков.

Основната мисия на Volkswagen Cup е да запали любовта към спорта и баскетбола още в ранна възраст. Амбицията на организаторите е проектът да се превърне в ежегодна традиция и да разшири своя обхват, като в бъдеще турнири от веригата се провеждат и в други големи градове из страната.