Тити Папазов пред Sportal.bg: Това е пътят, по който трябва да вървим

Старши треньорът на Левски Константин Папазов коментира пред Sportal.bg провеждането на второто издание на детския баскетболен турнир Volkswagen Cup в "Арена София".

Второто издание на Volkswagen Cup събра 8 отбора и близо 1000 души в баскетболната зала

"Този турнир е доказателство, че когато има желание, когато някой човек е отдаден, това е кауза. Аз смятам, че българският баскетбол трябва да е изключително щастлив, че в нашето голямо семейство се появи Ники Рашков. Това е най-доброто, което може да се случи на софийския баскетбол и много ми се иска чрез вас, медиите, да получи максимална популярност. Защото това е въпрос, ествествено, на средства, немалки, но това е пътят, по който трябва да вървим", сподели пред Sportal.bg Тити Папазов.

Цялото интервю с Константин Папазов можете да изгледате във видеото по-долу.