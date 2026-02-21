Дейвид Бенавидес и Жилберто Рамирес получиха дата за битка в Лас Вегас

Tазгодишното традиционно боксово събитие около мексиканския празник "Синко де Майо" ще бъде оглавено от сблъсъка между Жилберто „Сурдо“ Рамирес и „Чудовището“ Дейвид Бенавидес.

Рамирес ще защитава двете си световни титли в полутежка категория срещу Бенавидес, настоящия шампион на WBC в лека тежка категория. Дуелът бе обявен в петък (20.02) от промоутърската компания "Premier Boxing Champions".

Събитието ще се проведе на 2-и май в "T-Mobile Arena" в Лас Вегас. Платеното предаване (pay-per-view) ще бъде достъпно за закупуване през "Prime Video" на "Amazon".

Рамирес е бивш носител на титла в супер-средна категория и претендент за пояса в полутежка категория. Единственото му поражение дойде срещу Дмитрий Бивол в категория до 79 кг. през 2022 г.

Боксьорът от Синалоа спечели титлата на WBA в полутежка категория от Арсен Гуламирян с единодушно съдийско решение през март 2024 г. През ноември същата година той победи по точки Крис Билам-Смит, за да обедини пояса с този на WBO. Последният му мач беше през юни 2025 г., когато надделя над Юниел Дортикос по точки, след което си взе почивка до края на годината заради операция на рамото през юли.

Първоначално се очакваше 34-годишният Рамирес да се завърне през януари срещу Робин Сирван Сафар (19-0, 13 нокаута), но Сафар все още се възстановяваше от контузия на ръката. Така първият двубой на Рамирес след паузата ще бъде срещу Бенавидес.

Бенавидес (31-0, 25 нокаута) е 29-годишен боксьор от Аризона, който преди това беше двукратен шампион в супер-средна категория. Той премина в полутежка категория през 2024 г., след като осъзна, че най-вероятно никога няма да получи мач с тогавашния шампион Саул „Канело“ Алварес.

Бенавидес победи Олександър Гвоздик, за да спечели временния пояс на WBC в категория до 79 кг., което му осигури шанс да се бие с победителя от първия двубой между Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Бетербиев спечели, но веднага влезе в реванш с Бивол. Заради това нокаутьорът се изправи срещу Дейвид Морел-младши през февруари 2025 г., добавяйки второстепенен пояс на WBA към колекцията си.

Бивол триумфира и във втория мач с Бетербиев, но оваканти титлата си на WBC. Впоследствие Бенавидес беше издигнат до пълноправен шампион и направи първата си защита миналия ноември с технически нокаут в седмия рунд над Антъни Ярд.

