  1. Sportal.bg
  2. Лече
  3. Лече излезе от опасната зона с успех в Сардиния

Лече излезе от опасната зона с успех в Сардиния

  • 16 фев 2026 | 23:41
  • 90
  • 0
Лече излезе от опасната зона с успех в Сардиния

Лече постигна изключително важна победа с 2:0 в гостуването си на Каляри в Сардиния от 25-ия кръг на Серия "А". По този начин гостите сложиха край на серията от три поредни успеха на своя съперник, като в същото време успяха да се измъкнат от опасната зона.

Гостите откриха резултата в 64-тата минута. Рикардо Сотил центрира от фаул и Омри Генделман с глава прати топката във вратата на съперника.

В 76-ата минута Лече добави и втори гол на сметката си, с който подпечата успеха си. Илбер Рамадани с диагонален удар по земя от ъгъла на наказателното поле намери вратата за 0:2.

С тази победа Лече събра актив от 24 точки и излезе на 17-ата позиция в таблицата. Каляри пък остава на 13-ата позиция с 28 точки.

Снимки: Gettyimages

