ЦСКА без двама за мача със Славия

Треньорският щаб на ЦСКА определи разширената група за днешния домакински двубой срещу Славия от 22-рия кръг на efbet Лига. Мачът стартира в 17:30 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

"Червените" ще бъдат без халфът Джеймс Ето'о и левия бек Анжело Мартино, които изтърпяват наказание заради натрупани картони.

Групата на "армейците": 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 19. Иван Турицов, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 14. Теодор Иванов, 91. Алекс Тунчев, 3. Андрей Йорданов, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 10. Макс Ебонг, 30. Петко Панайотов, 7. Улаус Скаршем, 73. Илиан Илиев, 27. Радослав Живков, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас.