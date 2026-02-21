Шон Стрикланд сипе обиди към публиката на UFC в Хюстън

Шон Стрикланд отправи доста цветущо послание към публиката на UFC в Хюстън в петък вечер.

Бившият шампион на UFC грабна микрофона от анализатора Джон Аник по време на церемониалното претегляне преди събитието и заяви, че се бие „повече като мексиканец“ от своя опонент Антъни Ернандес.

„Слушайте, копелета такива. Знам, че може би искате вашият местен мексиканец да победи. Няма нищо лошо в това. Но нека ви кажа нещо, Щат на самотната звезда – има само един копеле, който се изправя и се бие, а вашият шибан човек се бори. Аз се бия повече като мексиканец от онова копеле. Майната ви.“

Шон Стрикланд: Ще надиграя Антъни Ернандес в граплинга и ще го приключа

Ернандес отговори на коментарите на Стрикланд по време на шоуто след претеглянето.

„Честно казано, не ми пука накъде ще тръгне битката. Мога да се бия с него в стойка. Мога да се боря с него. Мога да правя всичко. Искам да измъчвам това копеле, да го изтощя до краен предел и да го накарам да намрази живота си. Най-добрият начин да го постигна е като правя всичко, което умея, и смесвам стиловете“, заяви Ернандес.

Sean Strickland says ‘F*CK YOU!’ To the Houston fans ☠️



“Your f*cking guy wrestles! I fight more like a Mexican than that motherf**ker! F*ck you!”



pic.twitter.com/uW4dDATvmv — Dovy🔌 (@DovySimuMMA) February 20, 2026

Ето кои са останалите битки от основната бойна карта на UFC Хюстън, която ще започне в 03:00 часа българско време в нощта на събота срещу неделя:

Джиоф Нийл - Урош Медич

Дан Иге - Мелкиазел Коста

Сергей Сливак - Анте Делия

Джакоби Смит - Джосая Харел

Закари Рийс - Мишел Перейра