Шон Стрикланд сипе обиди към публиката на UFC в Хюстън

Шон Стрикланд отправи доста цветущо послание към публиката на UFC в Хюстън в петък вечер.
Бившият шампион на UFC грабна микрофона от анализатора Джон Аник по време на церемониалното претегляне преди събитието и заяви, че се бие „повече като мексиканец“ от своя опонент Антъни Ернандес.
„Слушайте, копелета такива. Знам, че може би искате вашият местен мексиканец да победи. Няма нищо лошо в това. Но нека ви кажа нещо, Щат на самотната звезда – има само един копеле, който се изправя и се бие, а вашият шибан човек се бори. Аз се бия повече като мексиканец от онова копеле. Майната ви.“
Шон Стрикланд: Ще надиграя Антъни Ернандес в граплинга и ще го приключа
Ернандес отговори на коментарите на Стрикланд по време на шоуто след претеглянето.
„Честно казано, не ми пука накъде ще тръгне битката. Мога да се бия с него в стойка. Мога да се боря с него. Мога да правя всичко. Искам да измъчвам това копеле, да го изтощя до краен предел и да го накарам да намрази живота си. Най-добрият начин да го постигна е като правя всичко, което умея, и смесвам стиловете“, заяви Ернандес.
Ето кои са останалите битки от основната бойна карта на UFC Хюстън, която ще започне в 03:00 часа българско време в нощта на събота срещу неделя:
Джиоф Нийл - Урош Медич
Дан Иге - Мелкиазел Коста
Сергей Сливак - Анте Делия
Джакоби Смит - Джосая Харел
Закари Рийс - Мишел Перейра