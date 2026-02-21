Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Шон Стрикланд сипе обиди към публиката на UFC в Хюстън

Шон Стрикланд сипе обиди към публиката на UFC в Хюстън

  • 21 фев 2026 | 09:46
  • 370
  • 0
Шон Стрикланд сипе обиди към публиката на UFC в Хюстън

Шон Стрикланд отправи доста цветущо послание към публиката на UFC в Хюстън в петък вечер.

Бившият шампион на UFC грабна микрофона от анализатора Джон Аник по време на церемониалното претегляне преди събитието и заяви, че се бие „повече като мексиканец“ от своя опонент Антъни Ернандес.

„Слушайте, копелета такива. Знам, че може би искате вашият местен мексиканец да победи. Няма нищо лошо в това. Но нека ви кажа нещо, Щат на самотната звезда – има само един копеле, който се изправя и се бие, а вашият шибан човек се бори. Аз се бия повече като мексиканец от онова копеле. Майната ви.“

Шон Стрикланд: Ще надиграя Антъни Ернандес в граплинга и ще го приключа
Шон Стрикланд: Ще надиграя Антъни Ернандес в граплинга и ще го приключа

Ернандес отговори на коментарите на Стрикланд по време на шоуто след претеглянето.

„Честно казано, не ми пука накъде ще тръгне битката. Мога да се бия с него в стойка. Мога да се боря с него. Мога да правя всичко. Искам да измъчвам това копеле, да го изтощя до краен предел и да го накарам да намрази живота си. Най-добрият начин да го постигна е като правя всичко, което умея, и смесвам стиловете“, заяви Ернандес.

Ето кои са останалите битки от основната бойна карта на UFC Хюстън, която ще започне в 03:00 часа българско време в нощта на събота срещу неделя:

Джиоф Нийл - Урош Медич

Дан Иге - Мелкиазел Коста

Сергей Сливак - Анте Делия

Джакоби Смит - Джосая Харел

Закари Рийс - Мишел Перейра

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Весела Лечева се срещна с президентите на световните федерации по бокс, фигурно пързаляне и гимнастика

Весела Лечева се срещна с президентите на световните федерации по бокс, фигурно пързаляне и гимнастика

  • 21 фев 2026 | 09:05
  • 426
  • 0
Мейуедър се връща към професионалния бокс след демонстративния мач с Тайсън

Мейуедър се връща към професионалния бокс след демонстративния мач с Тайсън

  • 21 фев 2026 | 08:54
  • 1373
  • 1
Напрежение между Раян Гарсия и Марио Бариос преди битката им

Напрежение между Раян Гарсия и Марио Бариос преди битката им

  • 21 фев 2026 | 08:30
  • 566
  • 0
Конър Бен напусна Еди Хърн, за да подпише със Zuffa Boxing

Конър Бен напусна Еди Хърн, за да подпише със Zuffa Boxing

  • 21 фев 2026 | 08:22
  • 810
  • 0
Стрикланд и Ернандес са в категория преди сблъсъка им в Хюстън

Стрикланд и Ернандес са в категория преди сблъсъка им в Хюстън

  • 20 фев 2026 | 17:42
  • 1168
  • 0
Гарантирано зрелище: Само Петче срещу Хирокацу Мияги на SENSHI 30

Гарантирано зрелище: Само Петче срещу Хирокацу Мияги на SENSHI 30

  • 20 фев 2026 | 16:45
  • 1118
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Снежни виелици саботират футбола ни - много мачове вече са отложени

Снежни виелици саботират футбола ни - много мачове вече са отложени

  • 21 фев 2026 | 10:48
  • 1019
  • 0
Хулио Веласкес говори преди мача с ЦСКА 1948

Хулио Веласкес говори преди мача с ЦСКА 1948

  • 21 фев 2026 | 09:49
  • 3286
  • 6
ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката

ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката

  • 21 фев 2026 | 07:45
  • 6202
  • 44
Локо (Пд) ще иска да се доближи до топ 4, а Спартак ще гони така желаната победа

Локо (Пд) ще иска да се доближи до топ 4, а Спартак ще гони така желаната победа

  • 21 фев 2026 | 07:30
  • 2639
  • 0
Трима българи в Милано - Кортина 2026 днес, мечтаем за медали

Трима българи в Милано - Кортина 2026 днес, мечтаем за медали

  • 21 фев 2026 | 07:00
  • 8208
  • 2
Ден 15 на Игрите в Милано - Кортина 2026: 12 комплекта медали за печелене

Ден 15 на Игрите в Милано - Кортина 2026: 12 комплекта медали за печелене

  • 21 фев 2026 | 07:15
  • 3737
  • 0