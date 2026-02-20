Шон Стрикланд: Ще надиграя Антъни Ернандес в граплинга и ще го приключа

Шон Стрикланд е уверен, че може да неутрализира силните страни на Антъни Ернандес.

Бившият шампион в средна категория Стрикланд (29-7 MMA, 16-7 UFC) се изправя срещу Ернандес (15-2 MMA, 9-2 UFC) в главния двубой на UFC Fight Night 267 тази събота. Битката ще се проведе в "Toyota Center" в Хюстън и ще бъде излъчена по "Paramount+".

Самият Стрикланд поиска този двубой, наричайки Ернандес „Американския Чимаев“. Евентуална победа може да му осигури шанс за титлата срещу шампиона на UFC в средна категория Хамзат Чимаев.

„Никога не съм се занимавал сериозно с граплинг, особено в по-късния етап от кариерата си, така че това беше по-скоро тест, който исках“, заяви Стрикланд пред UFC.com. „Този човек е в серия от осем поредни победи, така че какво по-добро име бих могъл да победя?“

„В тренировъчните си лагери правя много повече борба, отколкото страйкинг, така че всъщност всичко се свежда до това да имам кардио за пет рунда борба. Обикновено той събаря съперниците си и ги пречупва, но аз не съм от тези, които се пречупват, така че би трябвало да е забавно.“

Граплингът на Ернандес се е доказал като сериозен проблем за опонентите му, които той успешно изтощава на земя. Стрикланд обаче не смята, че това ще проработи срещу него.

„Мисля, че ще го надиграя в граплинга“, каза Стрикланд. „Смятам, че ще се борим. Не съм най-трудният за събаряне – просто не ми пука, ако ме съборят. Мисля, че ще бъде петрундов граплинг мач. Ще го надиграя в борбата и ще го нокаутирам в четвъртия или петия рунд“

Битката между Стрикланд и Ернандес ще се изиграе в неделя сутрин, българско време.

Ето кои са останалите битки от основната бойна карта:

Джиоф Нийл - Урош Медич

Дан Иге - Мелкиазел Коста

Сергей Сливак - Анте Делия

Джакоби Смит - Джосая Харел

Закари Рийс - Мишел Перейра