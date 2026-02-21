Напрежение между Раян Гарсия и Марио Бариос преди битката им

Раян Гарсия планира да направи истинско шоу в предстоящия си мач. Тази събота вечер той ще се изправи срещу шампиона на WBC в полусредна категория Марио Бариос на ринга в "T-Mobile Arena" в Лас Вегас.

И двамата боксьори преминават през трудни периоди в кариерите си. Гарсия идва след загуба от Роландо Ромеро за титлата на WBA в същата категория през май, докато Бариос записа две поредни равенства в последните си два мача, в които все пак успя да защити пояса си.

Подготовката за двубоя им в събота премина предимно в дух на уважение, което се запази и по време на официалното претегляне в петък вечер. Въпреки това, финалната им среща лице в лице беше продължителна и напрегната.

„Ще видите един свиреп Раян Гарсия на ринга“, заяви калифорниецът. „Не сме тук, за да си играем. От първия гонг ще бъдем готови за битка... Ще бъдем безпощадни на ринга и ще се хвърлим директно в боя. Идвам, за да предизвикам светкавици, бейби. Не искате да пропускате това, обещавам ви. Това ще бъде класика в стил Раян Гарсия. Обещавам, не го пропускайте.“

Шампионът беше по-сдържан от претендента, но не по-малко уверен. Той похвали уменията на съперника си, като същевременно намекна, че може да има изненада в събота.

„И двете му ръце са опасни“, каза Кариос. „Той определено има нокаутираща сила с лявото кроше. Но както казах, работили сме върху всичко. Аз също имам кроше, имам две ръце и мисля, че има много неща, за които той трябва да внимава. Влизам там с лоши намерения. Мисля, че този мач определено може да приключи рано.“

Срещата Гарсия и Бариос ще се проведе в неделя сутрин, българско време. Очаква се боксьорите да се качат на ринга около 06:00 часа.

